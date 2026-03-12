En España aseguran que la Finalissima podría jugarse en el estadio Santiago Bernabéu
El estadio del Real Madrid aparece como el escenario más probable para el duelo entre los campeones de América y Europa tras descartar Qatar por motivos de seguridad.
La próxima edición de la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, parece encaminada a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu. El emblemático escenario del Real Madrid surge como el principal candidato para recibir el esperado cruce entre Argentina y España, que tiene fecha prevista para el 27 de marzo.
Aunque aún restan formalidades por resolver, todo indica que Madrid será el lugar elegido para un partido que genera enorme expectativa en el mundo del fútbol. El encuentro originalmente estaba programado para disputarse en el Estadio Lusail Stadium en Qatar. Sin embargo, la compleja situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente obligó a replantear el plan inicial.
La tensión en la región y el conflicto con Irán generaron preocupación entre las autoridades deportivas, que comenzaron a evaluar alternativas para trasladar el evento a un destino más seguro. Ante ese panorama, representantes de la CONMEBOL y la UEFA mantuvieron diversas reuniones para definir una nueva sede. Durante esas conversaciones se llegó a un principio de acuerdo para que el partido se dispute en territorio español, una opción que rápidamente ganó consenso entre las partes involucradas.
En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso formalmente el estadio del Merengue como sede del encuentro. El Bernabéu reúne varias condiciones favorables: capacidad para más de 80 mil espectadores, infraestructura moderna y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.
La situación política en Medio Oriente terminó siendo el factor decisivo para cambiar la sede. Los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán generaron un clima de incertidumbre que afectó la organización de distintos eventos deportivos en la región. Incluso desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) habían pedido públicamente que el partido no se realizara en una zona de conflicto, priorizando la seguridad de los protagonistas.
Las otras opciones para albergar la Finalissima entre Argentina y España
Durante el proceso de búsqueda surgieron otras alternativas para albergar el partido. Una de las opciones que tomó fuerza inicialmente fue el Wembley Stadium, en Londres. Sin embargo, ese escenario quedó descartado porque el mismo fin de semana Inglaterra y Uruguay tienen programado un amistoso con entradas ya vendidas.
Otra posibilidad que se evaluó fue trasladar el encuentro a Estados Unidos. El Hard Rock Stadium, en Miami, apareció como candidato, pero esa opción tampoco prosperó porque el recinto estará ocupado por el torneo de tenis Miami Open durante esas fechas. Incluso se mencionó la posibilidad de que Marruecos organizara el evento, aunque esa propuesta no prosperó en medio de tensiones políticas vinculadas a la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030.
Con ese panorama, el Santiago Bernabéu quedó como la opción que reúne mayor consenso entre los organizadores. Si bien la confirmación oficial todavía no se realizó, todo apunta a que Madrid será el escenario elegido para el choque entre Argentina y España, un enfrentamiento que reunirá a dos de las selecciones más poderosas del planeta.
Ahora, todo indica que la historia sumará un nuevo capítulo en Madrid, con el Santiago Bernabéu preparado para recibir uno de los partidos internacionales más atractivos del calendario.
Mirá fotos del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario