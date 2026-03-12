En España aseguran que la Finalissima podría jugarse en el estadio Santiago Bernabéu

bernabeu 5

Las otras opciones para albergar la Finalissima entre Argentina y España

Durante el proceso de búsqueda surgieron otras alternativas para albergar el partido. Una de las opciones que tomó fuerza inicialmente fue el Wembley Stadium, en Londres. Sin embargo, ese escenario quedó descartado porque el mismo fin de semana Inglaterra y Uruguay tienen programado un amistoso con entradas ya vendidas.

Otra posibilidad que se evaluó fue trasladar el encuentro a Estados Unidos. El Hard Rock Stadium, en Miami, apareció como candidato, pero esa opción tampoco prosperó porque el recinto estará ocupado por el torneo de tenis Miami Open durante esas fechas. Incluso se mencionó la posibilidad de que Marruecos organizara el evento, aunque esa propuesta no prosperó en medio de tensiones políticas vinculadas a la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030.

Con ese panorama, el Santiago Bernabéu quedó como la opción que reúne mayor consenso entre los organizadores. Si bien la confirmación oficial todavía no se realizó, todo apunta a que Madrid será el escenario elegido para el choque entre Argentina y España, un enfrentamiento que reunirá a dos de las selecciones más poderosas del planeta.

Ahora, todo indica que la historia sumará un nuevo capítulo en Madrid, con el Santiago Bernabéu preparado para recibir uno de los partidos internacionales más atractivos del calendario.

Mirá fotos del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid

