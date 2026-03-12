AFA y CONMEBOL rechazan que la Finalissima entre Argentina y España se juegue en Madrid
AFA y CONMEBOL no quieren que la Finalissima entre Argentina y España se dispute en el Santiago Bernabéu y analizan sedes alternativas en Europa.
La posible sede de la Finalissima entre Argentina y España genera debate en el fútbol internacional. Aunque desde Europa surgió la opción del Santiago Bernabéu, en AFA y CONMEBOL rechazan que el partido se juegue en Madrid y prefieren evaluar otras sedes dentro del continente europeo.
El encuentro está previsto para el 27 de marzo y originalmente se había pensado en Qatar como escenario. Sin embargo, desde el fútbol sudamericano no ven con buenos ojos esa alternativa. Según trascendió, tanto en la Asociación del Fútbol Argentino como en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) existe una postura contraria a que el compromiso se dispute en territorio español.
De acuerdo con distintas versiones, la negativa no apunta al continente europeo en general sino específicamente a España como sede. En ese sentido, las autoridades sudamericanas prefieren analizar otras opciones dentro del Viejo Continente. Entre las alternativas que se barajan aparecen ciudades como Lisboa o Roma, que podrían albergar el duelo entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa.
En paralelo, dirigentes de UEFA y CONMEBOL mantienen reuniones en Europa para definir tanto la sede como los detalles organizativos del partido, en medio de los cambios que surgieron tras la situación bélica que afecta a Qatar y a la región de Medio Oriente. Medios españoles como AS y Marca aseguraron en las últimas horas que el encuentro podría disputarse en Madrid, aunque desde Sudamérica esa posibilidad todavía no cuenta con respaldo.
Qué dijo Pablo Aimar sobre la Finalissima
El integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, Pablo Aimar, también se refirió recientemente a la organización del partido en diálogo con Cadena 3: “No sabemos todavía. Preferimos jugar donde sea seguro”, señaló el exfutbolista al ser consultado por la sede del encuentro.
Aimar además remarcó la importancia del partido para el proceso del equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara al próximo Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. “Es una linda medida, queremos jugarla siempre que se pueda”, agregó.
En ese contexto, también se espera la confirmación de la lista de convocados de la Selección argentina. Con el encuentro previsto dentro de unos 15 días y la necesidad de iniciar los entrenamientos al menos cinco días antes, el listado podría anunciarse durante esta semana o a comienzos de la próxima.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario