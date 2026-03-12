AFA y CONMEBOL rechazan que la Finalissima entre Argentina y España se juegue en Madrid

Aimar además remarcó la importancia del partido para el proceso del equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara al próximo Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. “Es una linda medida, queremos jugarla siempre que se pueda”, agregó.

En ese contexto, también se espera la confirmación de la lista de convocados de la Selección argentina. Con el encuentro previsto dentro de unos 15 días y la necesidad de iniciar los entrenamientos al menos cinco días antes, el listado podría anunciarse durante esta semana o a comienzos de la próxima.