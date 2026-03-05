Por qué Lionel Messi tuvo que mostrarse junto a Donald Trump en la Casa Blanca

La razón más directa es la puramente institucional. El Inter Miami fue invitado formalmente tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.

En Estados Unidos, es una tradición inquebrantable que los equipos campeones de las grandes ligas visiten al presidente de turno. Y este jueves, el "soccer" finalmente tuvo su gran momento de gala, con el detalle de que el campeón trajo consigo al mayor imán mediático del planeta, elevando el perfil de una ceremonia habitualmente reservada para la NFL o la NBA.

2. Logística y agenda estratégica

El segundo factor fue la practicidad geográfica. La delegación del Inter Miami ya se encontraba en la capital de los Estados Unidos debido a su compromiso por la fecha 10 de la liga.

Al jugar este sábado frente al D.C. United, la recepción en la Casa Blanca funcionó como un "paréntesis" perfecto en la gira, con cero desgaste logístico extra y una exposición mediática incalculable.

3. El Mundial 2026 en el horizonte

El interés principal de Donald Trump con este encuentro tiene que ver con la política deportiva. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el fútbol se ha convertido en una herramienta de poder en EEUU.

En este marco, Trump ha mostrado un interés creciente en capitalizar este fenómeno, especialmente dada la cercanía entre la FIFA (Gianni Infantino) y el gobierno estadounidense.

En este tablero, Messi es la figura ideal para "vender" grandeza: su popularidad atraviesa todas las fronteras ideológicas y es el puente perfecto hacia el mercado latino. Para la administración Trump, recibir al astro argentino es un mensaje de éxito y liderazgo global de cara al torneo que paralizará al país en pocos meses.