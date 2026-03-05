Por qué Lionel Messi tuvo que mostrarse junto a Donald Trump en la Casa Blanca
La presencia del astro argentino junto al presidente republicano en Washington generó controversias en plena escalada bélica.
El encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca este jueves no fue una simple coincidencia, sino el resultado de una alineación perfecta entre tradición deportiva, logística estratégica y política de alto nivel, que no dejó de causar controversias en medio de la escalada bélica que mantiene en vilo a todo el mundo.
Aunque la imagen del mejor jugador del mundo junto al presidente estadounidense dio la vuelta al globo, y más en este inicio del 2026 que tiene a Estados Unidos en plena avanzada contra Irán; detrás del apretón de manos existen razones fundamentales que explican por qué se concretó esta reunión.
El astro rosarino no fue el único argentino presente en la Casa Blanca. Además del entrenador Javier Mascherano, también estuvo Rodrigo De Paul, quien protagonizó un momento viral con el republicano.
Por qué Lionel Messi se reunió con Donald Trump
1. La tradición del campeón "American Way"
La razón más directa es la puramente institucional. El Inter Miami fue invitado formalmente tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.
En Estados Unidos, es una tradición inquebrantable que los equipos campeones de las grandes ligas visiten al presidente de turno. Y este jueves, el "soccer" finalmente tuvo su gran momento de gala, con el detalle de que el campeón trajo consigo al mayor imán mediático del planeta, elevando el perfil de una ceremonia habitualmente reservada para la NFL o la NBA.
2. Logística y agenda estratégica
El segundo factor fue la practicidad geográfica. La delegación del Inter Miami ya se encontraba en la capital de los Estados Unidos debido a su compromiso por la fecha 10 de la liga.
Al jugar este sábado frente al D.C. United, la recepción en la Casa Blanca funcionó como un "paréntesis" perfecto en la gira, con cero desgaste logístico extra y una exposición mediática incalculable.
3. El Mundial 2026 en el horizonte
El interés principal de Donald Trump con este encuentro tiene que ver con la política deportiva. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el fútbol se ha convertido en una herramienta de poder en EEUU.
En este marco, Trump ha mostrado un interés creciente en capitalizar este fenómeno, especialmente dada la cercanía entre la FIFA (Gianni Infantino) y el gobierno estadounidense.
En este tablero, Messi es la figura ideal para "vender" grandeza: su popularidad atraviesa todas las fronteras ideológicas y es el puente perfecto hacia el mercado latino. Para la administración Trump, recibir al astro argentino es un mensaje de éxito y liderazgo global de cara al torneo que paralizará al país en pocos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario