Donald Trump quedó obnubilado con Rodrigo De Paul: "¿No tienen jugadores feos?"

Un Rodrigo De Paul inusualmente vergonzoso

Lo que más llamó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión oficial fue la reacción del "Motorcito". Acostumbrado a ser el alma de las fiestas y uno de los jugadores más extrovertidos de la Selección Argentina, a De Paul se lo vio riéndose pero notablemente ruborizado y vergonzoso por el elogio directo del mandatario.

El comentario de Trump rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los fanáticos bromearon con que el ex Racing finalmente encontró a alguien que lo dejó sin palabras.