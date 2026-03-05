Donald Trump quedó obnubilado con Rodrigo De Paul: "¿No tienen jugadores feos?"
Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Inter Miami fue homenajeado en la Casa Blanca, donde el "Motorcito" fue tendencia por los elogios del republicano.
La visita del Inter Miami a la Casa Blanca este jueves 5 de marzo dejó una de las postales más insólitas de la presidencia de Donald Trump, cuando en medio de un protocolo rígido y un clima internacional tenso, el mandatario estadounidense rompió el hielo con un comentario fuera de libreto dirigido a Rodrigo De Paul, que desató risas y una visible incomodidad en el mediocampista argentino.
La escalada bélica en Medio Oriente parece haber tenido un respiro en Washington este jueves, debido a que el republicano decidió homenajear a los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano, por el título de la Major League Soccer (MLS).
En medio del evento en la Sala Este de la Casa Blanca, y ante la mirada de Lionel Messi y el resto de la delegación, se dio un momento bastante inédico: que el siempre extrovertido "Motorcito" de la Selección Argentina pareciera estar algo vergonzoso.
Mientras saludaba a los campeones, Trump interrumpió su discurso para buscar al ex Atlético de Madrid. "¿Dónde diablos está Rodrigo De Paul?", lanzó el presidente, para luego saludarlo con un firme apretón de manos y, tras observarlo, acotar con ironía: “¿No hay jugadores feos en este equipo?”.
Un Rodrigo De Paul inusualmente vergonzoso
Lo que más llamó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión oficial fue la reacción del "Motorcito". Acostumbrado a ser el alma de las fiestas y uno de los jugadores más extrovertidos de la Selección Argentina, a De Paul se lo vio riéndose pero notablemente ruborizado y vergonzoso por el elogio directo del mandatario.
El comentario de Trump rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los fanáticos bromearon con que el ex Racing finalmente encontró a alguien que lo dejó sin palabras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario