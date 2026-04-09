Por qué Nicolás Ramírez no fue elegido para el Mundial 2026: ¿no es el mejor de Argentina?
El juez, afamado por su imagen en AFA, no fue incluido por FIFA para el Mundial 2026. Tello, Herrera y Falcón Pérez representarán al arbitraje argentino tras un proceso iniciado en 2022.
En un hecho destacado para el arbitraje nacional, el Mundial 2026 contará con tres representantes de la Liga Profesional: Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez fueron elegidos por la FIFA para impartir justicia en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La ausencia de Nicolás Ramírez llamó la atención, ya que el árbitro de 39 años es considerado uno de los mejores del país y fue designado en varios de los clásicos más importantes durante los últimos dos años. Sin embargo, no formó parte del grupo de candidatos que la FIFA siguió durante el proceso de preparación.
El motivo por el que Nicolás Ramírez no estará en el Mundial 2026
Uno de los factores principales que explican su ausencia es el momento en el que logró consolidarse en la Primera División. Ramírez alcanzó su mejor nivel hace aproximadamente dos años, cuando ya se encontraba avanzado el proceso de selección que la FIFA inició inmediatamente después del Mundial de Qatar 2022.
Al no haber participado en los primeros seminarios y campamentos de entrenamiento organizados por el ente rector del fútbol mundial, el árbitro quedó fuera de consideración para la Copa del Mundo. En cambio, los tres elegidos formaban parte del grupo que fue seguido de manera continua durante todo el ciclo.
Los antecedentes de Tello, Herrera y Falcón Pérez
Facundo Tello cuenta con experiencia mundialista, ya que dirigió en Qatar 2022 junto a Fernando Rapalini. En ese torneo arbitró tres encuentros, incluidos dos partidos de fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final. También fue designado para la final de la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2023.
Yael Falcón Pérez sumó participación internacional en el Mundial de Clubes y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde dirigió partidos de la selección de Estados Unidos ante Francia y Marruecos. Además, tuvo presencia en el Mundial sub-20 con dos encuentros arbitrados.
Darío Herrera, por su parte, cuenta con trayectoria en partidos de alto perfil en el continente, como la final de la última Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, las semifinales de 2023 entre Fluminense e Inter de Porto Alegre y el recordado Boca-River de 2015 marcado por el episodio del gas pimienta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario