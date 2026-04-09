Por qué Nicolás Ramírez no fue elegido para el Mundial 2026: ¿no es el mejor de Argentina?

Yael Falcón Pérez sumó participación internacional en el Mundial de Clubes y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde dirigió partidos de la selección de Estados Unidos ante Francia y Marruecos. Además, tuvo presencia en el Mundial sub-20 con dos encuentros arbitrados.

Darío Herrera, por su parte, cuenta con trayectoria en partidos de alto perfil en el continente, como la final de la última Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, las semifinales de 2023 entre Fluminense e Inter de Porto Alegre y el recordado Boca-River de 2015 marcado por el episodio del gas pimienta.