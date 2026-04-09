El irónico posteo de Flamengo a la Conmebol por las pausas de rehidratación en la Copa Libertadores: "Con 8 grados..."

Desde el entorno del fútbol sudamericano se plantea que la interrupción obligatoria en la mitad de cada tiempo podría responder también a una lógica comercial, ya que los cortes generan espacios de exposición para los sponsors del torneo. La normativa, además, también se implementará en los partidos del Mundial 2026.

Más allá de la polémica, el conjunto brasileño consiguió un resultado importante en una de las plazas más exigentes del continente. El desgaste físico propio de la altitud no impidió que el equipo mostrara eficacia para quedarse con los tres puntos.

Bruno Henrique abrió el marcador y Giorgian De Arrascaeta selló el 2-0 que le permitió al Mengao comenzar con el pie derecho en el Grupo A. En esa zona también están Estudiantes e Independiente Medellín, que empataron 1-1 en la primera fecha.