El irónico posteo de Flamengo a la Conmebol por las pausas de rehidratación en la Copa Libertadores: "Con 8 grados..."
El equipo brasilero criticó a la Conmebol por la pausa de rehidratación obligatoria en la Copa Libertadores, aplicada incluso con 8 grados en Cusco. La regla genera debate.
Flamengo debutó con triunfo en la Copa Libertadores, pero también dejó una crítica directa a la Conmebol por la implementación de las pausas obligatorias de rehidratación.
El equipo brasileño se impuso 2-0 ante Cusco con goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta, en un partido que se disputó en condiciones climáticas muy distintas a las que originalmente motivaron la medida.
A los 23 minutos del primer tiempo, cuando el reglamento exige detener el juego para la pausa, el club publicó un mensaje irónico en redes sociales que rápidamente se viralizó: "23 minutos del primer tiempo: parada de rehidratación en el frío de 8 grados en la altitud de Cusco".
El irónico posteo de Flamengo a la Conmebol por las pausas de rehidratación en la Copa Libertadores
La crítica apunta a una de las novedades reglamentarias de esta edición de la Copa Libertadores, ya que la Conmebol dispuso que todos los partidos incluyan pausas de rehidratación en ambos tiempos, sin importar las condiciones climáticas del estadio.
La medida había sido pensada inicialmente para proteger a los futbolistas en encuentros disputados bajo altas temperaturas, pero en su aplicación actual alcanza también a partidos jugados en contextos muy diferentes, como el de Cusco, a 3.400 metros de altura y con una temperatura de apenas 8 grados.
Desde el entorno del fútbol sudamericano se plantea que la interrupción obligatoria en la mitad de cada tiempo podría responder también a una lógica comercial, ya que los cortes generan espacios de exposición para los sponsors del torneo. La normativa, además, también se implementará en los partidos del Mundial 2026.
Más allá de la polémica, el conjunto brasileño consiguió un resultado importante en una de las plazas más exigentes del continente. El desgaste físico propio de la altitud no impidió que el equipo mostrara eficacia para quedarse con los tres puntos.
Bruno Henrique abrió el marcador y Giorgian De Arrascaeta selló el 2-0 que le permitió al Mengao comenzar con el pie derecho en el Grupo A. En esa zona también están Estudiantes e Independiente Medellín, que empataron 1-1 en la primera fecha.
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