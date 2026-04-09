Vuelven los visitantes al ascenso: los antecedentes con ambas hinchadas en la Primera Nacional en 2026
La AFA habilitó visitantes en Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley. En 2026 ya hubo pruebas en la Primera Nacional con público neutral en Entre Ríos y Santiago del Estero.
La vuelta de los visitantes al ascenso comienza a tomar forma en la Primera Nacional. La AFA confirmó que los partidos Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley se disputarán con presencia de ambas parcialidades en el Estadio Centenario y en Munro, en una medida que busca evaluar el comportamiento del público y avanzar hacia una apertura progresiva.
Durante 2026 ya se realizaron pruebas similares en distintas provincias del Interior, con la habilitación de sectores para público neutral o visitante en encuentros puntuales. En marzo, Patronato permitió el ingreso de público neutral en una de sus cabeceras para el partido ante Colón de Santa Fe. El club entrerriano buscó generar un ingreso económico extra, aunque la recaudación final fue de $16.000.000, lejos de los $100.000.000 que proyectaba inicialmente.
Ese mismo día, con apenas media hora de diferencia, se jugó el clásico entre Güemes y Mitre en el Estadio Único Madre de Ciudades con presencia de ambas parcialidades. En el caso del “Aurinegro”, los hinchas asistieron bajo la condición de neutrales, sin banderas ni distintivos del club. El balance fue positivo para el “Gaucho”, que logró una buena respuesta del público y le dio mayor color a uno de los partidos más convocantes de la provincia.
Los antecedentes recientes de la Primera Nacional con público visitante
El antecedente más cercano se registró en el Reducido 2025, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy habilitó una tribuna para hinchas de San Miguel. Sin embargo, la presencia de la parcialidad visitante fue reducida.
Colón también estuvo cerca de llevar a su público al partido frente a Chaco For Ever, pero tras los incidentes ante Mitre en el Cementerio de los Elefantes, el Ministerio de Seguridad de Chaco decidió dar marcha atrás con la autorización.
Otro caso se dio con Gimnasia y Tiro, que en 2025 permitió el ingreso de hinchas de San Martín de Tucumán en la Fecha 24 de la Zona A. Cerca de 500 simpatizantes viajaron en colectivos, trafics y autos particulares desde la provincia vecina, aunque la tribuna asignada no llegó al 50% de su capacidad. Para ese encuentro se habían puesto a la venta 1.500 entradas: la popular visitante costaba $25.000 y la platea $35.000.
La iniciativa surgió de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de Salta, las dirigencias de ambos clubes y los organismos de seguridad. Con estos antecedentes, la AFA busca evaluar el regreso gradual del público visitante en el ascenso, una medida que podría marcar un cambio significativo en el fútbol argentino.
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