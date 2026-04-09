Vuelven los visitantes al ascenso: los antecedentes con ambas hinchadas en la Primera Nacional en 2026

Otro caso se dio con Gimnasia y Tiro, que en 2025 permitió el ingreso de hinchas de San Martín de Tucumán en la Fecha 24 de la Zona A. Cerca de 500 simpatizantes viajaron en colectivos, trafics y autos particulares desde la provincia vecina, aunque la tribuna asignada no llegó al 50% de su capacidad. Para ese encuentro se habían puesto a la venta 1.500 entradas: la popular visitante costaba $25.000 y la platea $35.000.

La iniciativa surgió de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de Salta, las dirigencias de ambos clubes y los organismos de seguridad. Con estos antecedentes, la AFA busca evaluar el regreso gradual del público visitante en el ascenso, una medida que podría marcar un cambio significativo en el fútbol argentino.