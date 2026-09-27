¿Por qué no corre Franco Colapinto hoy domingo por el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1?

El motivo por el cual el GP de Azerbaiyán se corrió el sábado

Franco Colapinto pidió disculpas en el GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 acordó con los organizadores locales modificar la agenda debido a que hoy, domingo 27 de septiembre, el país anfitrión celebra su Día de Conmemoración. Esta fecha, instaurada en 2020, rinde sentido homenaje a los caídos durante la guerra de 44 días. Por esta razón de fuerza mayor, las autoridades solicitaron adelantar la competencia y obtuvieron la aprobación de la FIA.