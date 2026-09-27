¿Por qué no corre Franco Colapinto hoy domingo por el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1?
El calendario de la máxima categoría sufrió una alteración y Franco Colapinto ya disputó su carrera. Conocé los motivos detrás de este cambio histórico.
Los fanáticos argentinos del automovilismo madrugaron este fin de semana para seguir de cerca a Franco Colapinto, pero se encontraron con un cronograma diferente al habitual. La alteración se debe a una decisión oficial y gubernamental que obligó a adelantar toda la actividad un día en el exigente trazado callejero.
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El motivo por el cual el GP de Azerbaiyán se corrió el sábado
La Fórmula 1 acordó con los organizadores locales modificar la agenda debido a que hoy, domingo 27 de septiembre, el país anfitrión celebra su Día de Conmemoración. Esta fecha, instaurada en 2020, rinde sentido homenaje a los caídos durante la guerra de 44 días. Por esta razón de fuerza mayor, las autoridades solicitaron adelantar la competencia y obtuvieron la aprobación de la FIA.
De esta forma, la carrera principal del GP de Azerbaiyán se llevó a cabo ayer sábado a las 8 de la mañana (hora argentina). Todo el cronograma del fin de semana se desplazó 24 horas hacia atrás, por lo que las sesiones de entrenamientos libres comenzaron el día jueves.
Esta modificación es una de las pocas excepciones del calendario de la temporada 2026. Para las próximas fechas, la competencia retomará su esquema clásico, culminando con la gran carrera los días domingo.
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