Por qué no juega Gonzalo Montiel contra Austria

Así, a la espera de la confirmación oficial, el equipo argentino presentará un solo cambio respecto al debut: Molina por Montiel. En Austria, en tanto, David Alaba será titular y Stefan Posch también estará desde el inicio pese a haber sufrido una fractura de mandíbula ante Jordania. El defensor jugará con una férula protectora, con la que se entrenó durante los últimos dos días.