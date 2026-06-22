Por qué no juega Gonzalo Montiel contra Austria
La Selección Argentina jugará este lunes la segunda fecha del Grupo J y tendrá una modificación obligada en la defensa.
La Selección Argentina vuelve a salir a escena en el Mundial 2026 luego del debut con goleada 3-0 ante Argelia, con un triplete de Lionel Messi. Este lunes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas por la segunda fecha del Grupo J, con la misión de conseguir otro triunfo que lo acerque a la clasificación.
De cara al encuentro, el entrenador definió mantener a Lautaro Martínez como centrodelantero titular por encima de Julián Álvarez y realizará una sola modificación en la formación inicial: Nahuel Molina ocupará el lugar de Gonzalo Montiel.
Por qué Gonzalo Montiel no estará ante Austria
Montiel había sido titular en el estreno frente a Argelia, aunque disputó solamente el primer tiempo. Durante el entretiempo, Scaloni decidió reemplazarlo y, si bien su rendimiento no fue el esperado, el futbolista tampoco había llegado en plenitud física luego de una molestia muscular.
El lateral derecho venía arrastrando una dolencia en el isquiotibial derecho que le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días. Aunque desde el cuerpo técnico confirmaron que “está bien”, el entrenador prefirió no arriesgarlo y darle la titularidad a Molina.
Así, a la espera de la confirmación oficial, el equipo argentino presentará un solo cambio respecto al debut: Molina por Montiel. En Austria, en tanto, David Alaba será titular y Stefan Posch también estará desde el inicio pese a haber sufrido una fractura de mandíbula ante Jordania. El defensor jugará con una férula protectora, con la que se entrenó durante los últimos dos días.
Formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch.
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