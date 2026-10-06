Por qué no juega Leandro Paredes para la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

A pesar de no poder entrar a la cancha, este encuentro ante Benín, clasificado y aprobado por la Conmebol como "Amistoso Internacional de 1er Nivel", le computará para purgar parte de esa larga inhabilitación, al igual que los recientes duelos frente a Bolivia y Burkina Faso. Otros jugadores sancionados como Nahuel Molina (siete partidos), Thiago Almada (un partido) y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala (tres encuentros) también aprovecharon esta Fecha FIFA de septiembre y octubre para descontar sus respectivas penas.