Por qué no juega Leandro Paredes para la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi
La ausencia de Leandro Paredes en la Selección Argentina genera dudas en la gran despedida de Lionel Messi. El motivo disciplinario que lo dejó afuera.
El histórico mediocampista Leandro Paredes no podrá sumar minutos esta noche junto a la Selección Argentina en lo que será la emotiva despedida de Lionel Messi. Su ausencia frente a Benín se debe a una severa sanción impuesta tras los incidentes registrados en la final del último mundial.
La dura sanción de la FIFA a Leandro Paredes
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El volante central recibió el castigo disciplinario más duro por parte del ente rector del fútbol mundial luego de la derrota en el alargue por 1-0 ante España, en la recordada final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Tras los incidentes desatados en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el pasado 19 de julio, la FIFA le impuso una suspensión de diez partidos oficiales.
A pesar de no poder entrar a la cancha, este encuentro ante Benín, clasificado y aprobado por la Conmebol como "Amistoso Internacional de 1er Nivel", le computará para purgar parte de esa larga inhabilitación, al igual que los recientes duelos frente a Bolivia y Burkina Faso. Otros jugadores sancionados como Nahuel Molina (siete partidos), Thiago Almada (un partido) y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala (tres encuentros) también aprovecharon esta Fecha FIFA de septiembre y octubre para descontar sus respectivas penas.
El último capítulo de Lionel Messi en la Selección
Aunque la serie de amistosos marca la vuelta al ruedo de los dirigidos por Lionel Scaloni, la atención central de la noche estará puesta exclusivamente en Lionel Messi, quien jugará su último partido con la camiseta albiceleste.
El astro de 39 años había anunciado su retiro a fines de agosto tras el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi. Esta noche cerrará una trayectoria inigualable de 21 años defendiendo al conjunto nacional, dejando un inmenso legado que incluye dos Copas América, la Finalissima, el Mundial de Catar 2022 y títulos juveniles.
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