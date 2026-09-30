¿Por qué no relata Hernán Feler a la Selección Argentina en TyC Sports?
La cobertura del partido de la Selección Argentina sorprendió con un cambio. Julián Bricco tomó el mando del relato y te contamos el motivo de la rotación.
La pantalla de TyC Sports sorprendió a los fanáticos en la previa del encuentro de la Selección Argentina. En lugar de la habitual voz de Hernán Feler, el canal deportivo apostó por una configuración diferente para llevar adelante la transmisión, generando dudas y consultas entre los habituales espectadores.
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El equipo de TyC Sports a cargo de la transmisión
Para este compromiso del equipo nacional, la señal deportiva decidió implementar una rotación en su equipo periodístico, una práctica habitual en la dinámica interna del canal para reasignar tareas o darle descanso a sus figuras principales durante ciertas jornadas del calendario.
En lugar de Hernán Feler, el encargado de ponerle voz a las emociones del partido es el experimentado Julián Bricco. El reconocido relator no está solo en la cabina, sino que cuenta con el respaldo de un equipo de primera línea para el análisis y la información al instante:
- Comentarios: la dupla técnica en cabina está conformada por Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi, encargados de desglosar el juego, el rendimiento de los jugadores y la táctica.
- Campo de juego: la información desde el césped y los bancos de suplentes queda en manos de Joaquín Bruno, aportando todos los detalles en tiempo real.
De esta manera, la audiencia cuenta con una transmisión alternativa de primer nivel, manteniendo el estándar de calidad que caracteriza a las coberturas de la selección nacional, mientras Feler se toma un breve respiro de los micrófonos principales en esta ocasión.
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