El motivo por el que Porsche no llegará a la Fórmula 1

"Las dos compañías ahora han llegado a la conclusión conjunta de que estas conversaciones ya no continuarán. La premisa siempre fue que una asociación se basaría en igualdad de condiciones, lo que incluiría no solo una asociación de motores sino también al equipo. Esto no se pudo lograr. Con los cambios de reglamento ya claros, el Campeonato sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguiremos monitorizando", añadieron.

La premisa de Porsche era una asociación "igualitaria" que incluyese una asociación de motos y de equipo, algo que "no han podido conseguir", consignó DPA.

Sin embargo, con los cambios de reglamento finalizados, reconocen que "la serie de carreras sigue siendo un entorno atractivo para Porsche", por lo que buscará nuevas vías de entrada al gran circo de la Fórmula 1.

La automotriz germana Volkswagen había permitido a principios de año que tanto Porsche como Audi buscaran una entrada en la F1 y Audi confirmó antes del Gran Premio de Bélgica que se uniría a partir de 2026, cuando haya unidades de potencia más sostenibles.

Puede darse el caso de que retrasara su entrada un año si quiere hacerlo con equipo propio, un equipo que debe montar prácticamente de cero. Hay que tener en cuenta que en sus programas actuales la gestión del equipo oficial en carreras de resistencia se confiaba a un equipo externo. Eso implica comenzar de cero o buscar un equipo que esté en venta.

En estos momentos, sólo Williams y Haas parece que estén en esta situación de vender, mientras que siempre queda la baza de una asociación eventual con McLaren, pese a la posible competencia comercial o con otros programas de los de Woking.