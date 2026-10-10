Portugal confirmó la sanción a Cristiano Ronaldo y un insólito posteo de la Selección sacudió las redes

"Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr", fue el texto que acompañó la publicación, que cosechó miles de interacciones en cuestión de segundos. La aparición del mensaje en plena disputa con la federación resultó llamativa, aunque el seleccionado no explicó que existiera una relación entre el posteo y el expediente disciplinario.

El tanto había llegado en el triunfo por 3-0 ante Al Draih, por la octava fecha de la liga saudí. Ronaldo abrió el marcador a los 22 minutos, luego de aprovechar un rebote del arquero tras un remate de Kingsley Coman, y volvió a festejar después de un mes sin convertir.

Además, el gol tuvo una significación estadística nada desdeñable: fue el número 980 de su carrera profesional, por lo que quedó a apenas 20 de alcanzar la estridente cifra de los 1.000 tantos. Con la victoria, Al Nassr llegó a los 19 puntos y alcanzó la cima de la competencia, igualado con Al-Qadisiya.