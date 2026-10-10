Portugal confirmó la sanción a Cristiano Ronaldo y un insólito posteo de la Selección sacudió las redes
La federación portuguesa ratificó la suspensión preventiva de CR7 tras su conflicto con Jorge Jesus. En plena controversia, la cuenta oficial del seleccionado publicó una imagen del delantero que no pasó inadvertida.
La novela entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal sumó un nuevo capítulo. La Federación Portuguesa de Fútbol ratificó la suspensión preventiva del histórico capitán, luego de abrir un expediente disciplinario por su salida de la concentración nacional. La determinación llegó en medio de la tirantez con el entrenador Jorge Jesus y dejó al astro lusitano a la espera de una resolución definitiva.
Según informó el organismo, el procedimiento fue tramitado con carácter de urgencia y remitido a la Comisión de Instrucción Disciplinaria. Por el momento, las actuaciones permanecerán bajo reserva hasta que concluya la investigación, por lo que todavía no se conoce cuál será la eventual sanción definitiva para el delantero.
El entuerto se originó después de la victoria por 2-1 ante Noruega, encuentro en el que Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos. Tras el partido, el atacante se retiró al vestuario sin saludar al público junto a sus compañeros y posteriormente abandonó la concentración.
El futbolista explicó que su decisión estuvo vinculada con un desacuerdo sobre el tiempo de juego que, según su versión, había sido acordado previamente. También reconoció su error y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los hinchas, aunque descartó la posibilidad de retirarse del seleccionado.
El sorpresivo posteo de Portugal sobre Cristiano Ronaldo
En medio de este berenjenal disciplinario, la cuenta oficial de la Selección de Portugal en X publicó una imagen de Cristiano Ronaldo celebrando con la camiseta nacional. El mensaje, sin embargo, no aludió directamente a la controversia con el cuerpo técnico, sino que hizo referencia al último tanto del delantero con Al Nassr.
"Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr", fue el texto que acompañó la publicación, que cosechó miles de interacciones en cuestión de segundos. La aparición del mensaje en plena disputa con la federación resultó llamativa, aunque el seleccionado no explicó que existiera una relación entre el posteo y el expediente disciplinario.
El tanto había llegado en el triunfo por 3-0 ante Al Draih, por la octava fecha de la liga saudí. Ronaldo abrió el marcador a los 22 minutos, luego de aprovechar un rebote del arquero tras un remate de Kingsley Coman, y volvió a festejar después de un mes sin convertir.
Además, el gol tuvo una significación estadística nada desdeñable: fue el número 980 de su carrera profesional, por lo que quedó a apenas 20 de alcanzar la estridente cifra de los 1.000 tantos. Con la victoria, Al Nassr llegó a los 19 puntos y alcanzó la cima de la competencia, igualado con Al-Qadisiya.
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