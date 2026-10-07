Sigue la tensión en Portugal: Jorge Jesús respondió al comunicado de Cristiano Ronaldo

El delantero también acusó al entrenador de haber tenido una actitud que consideró injustificada y habló de una situación de "agresividad" que, según su mirada, no merecía. A pesar de las críticas, CR7 dejó abierta la posibilidad de continuar defendiendo la camiseta portuguesa. En su mensaje, aseguró que permanece disponible para volver a jugar con la selección.

La primera reacción de Jorge Jesus

La primera vez que Jorge Jesus fue consultado por el comunicado, todavía no había leído las palabras publicadas por Cristiano Ronaldo. El entrenador había sido abordado por periodistas y explicó que se encontraba siguiendo otro partido relacionado con las selecciones portuguesas. "No, todavía no he leído el comunicado de Cristiano Ronaldo, estaba viendo el partido de la Sub-21 de Portugal. Ahora, tendré tiempo para leerlo", había respondido.

Con el correr de las horas, el técnico finalmente tuvo acceso al mensaje del delantero. Sin embargo, lejos de responder punto por punto las acusaciones, decidió mantener una postura mucho más breve. “Leí el comunicado”, reconoció antes de remarcar que su atención está puesta en el trabajo cotidiano con la Federación y con el seleccionado.