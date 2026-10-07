Sigue la tensión en Portugal: Jorge Jesús respondió al comunicado de Cristiano Ronaldo
El entrenador fue consultado por el extenso mensaje que publicó el delantero tras abandonar la concentración y eligió bajar el tono del conflicto con una respuesta breve.
La tensión entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo después del comunicado que publicó el delantero portugués. El futbolista explicó públicamente los motivos que, según su versión, lo llevaron a abandonar la concentración de Portugal y cuestionó al entrenador por una situación ocurrida antes del partido frente a Noruega.
Horas después, el seleccionador fue consultado nuevamente sobre las palabras del capitán y decidió evitar una respuesta extensa. Jesús reconoció haber leído el comunicado, pero dejó claro que no pretende alimentar la polémica y que su prioridad está puesta en el trabajo con el equipo nacional.
“Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir”, manifestó el entrenador. La respuesta fue contundente y mostró la intención del técnico de cerrar, al menos públicamente, la discusión que se instaló alrededor de la ausencia de Cristiano.
Jorge Jesús habló después del comunicado de Cristiano Ronaldo
La polémica comenzó después de que Cristiano Ronaldo decidiera dejar la concentración de Portugal. El delantero explicó su postura a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales, donde cuestionó directamente una decisión de Jorge Jesús. Según relató el atacante, el cuerpo técnico le había informado que tendría participación durante aproximadamente 30 minutos frente a Noruega.
Sin embargo, el jugador calentó durante un largo período y finalmente no ingresó al encuentro. "El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra", escribió Cristiano.
El delantero también acusó al entrenador de haber tenido una actitud que consideró injustificada y habló de una situación de "agresividad" que, según su mirada, no merecía. A pesar de las críticas, CR7 dejó abierta la posibilidad de continuar defendiendo la camiseta portuguesa. En su mensaje, aseguró que permanece disponible para volver a jugar con la selección.
La primera reacción de Jorge Jesus
La primera vez que Jorge Jesus fue consultado por el comunicado, todavía no había leído las palabras publicadas por Cristiano Ronaldo. El entrenador había sido abordado por periodistas y explicó que se encontraba siguiendo otro partido relacionado con las selecciones portuguesas. "No, todavía no he leído el comunicado de Cristiano Ronaldo, estaba viendo el partido de la Sub-21 de Portugal. Ahora, tendré tiempo para leerlo", había respondido.
Con el correr de las horas, el técnico finalmente tuvo acceso al mensaje del delantero. Sin embargo, lejos de responder punto por punto las acusaciones, decidió mantener una postura mucho más breve. “Leí el comunicado”, reconoció antes de remarcar que su atención está puesta en el trabajo cotidiano con la Federación y con el seleccionado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario