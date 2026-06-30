Suiza vs. Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Argelia, que ingresó como uno de los mejores terceros, busca una victoria que le permita acceder a los octavos por segunda vez en su historia. Los detalles en la nota.
Suiza y Argelia se miden este viernes, a las 00 (hora de Argentina), en el BC Place de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro, que será televisado por DSports, marcará el comienzo de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.
La selección suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de una campaña sólida e invicta. El conjunto dirigido por Murat Yakin igualó en su debut ante Qatar (1 a 1), superó a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.
Argelia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo J tras una campaña de menor a mayor. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3 a 0 frente a Argentina, luego venció 2 a 1 a Jordania y selló su clasificación con un empate 3 a 3 ante Austria.
El equipo dirigido por Vladimir Petkovic intentará igualar su mejor actuación histórica en los Mundiales, ya que solo alcanzó los octavos de final en Brasil 2014, cuando cayó en tiempo suplementario frente a Alemania, que luego sería la campeona tras vencer a Argentina.
Formaciones de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodríguez; Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.
Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Horario y televisación
- Hora: 00:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: BC Place de Vancouver
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