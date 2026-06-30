Suiza vs. Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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La selección suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de una campaña sólida e invicta. El conjunto dirigido por Murat Yakin igualó en su debut ante Qatar (1 a 1), superó a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.