Preocupación por Fernando Gago: fue intervenido quirúrgicamente en Chile
El entrenador de Universidad de Chile debió someterse a una operación luego de presentar complicaciones de salud tras el último partido de su equipo.
Fernando Gago atraviesa horas de recuperación luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en Chile. El exentrenador de Boca y actual director técnico de Universidad de Chile presentó un cuadro de salud que obligó a realizarle estudios médicos específicos y posteriormente una operación relacionada con problemas cardiovasculares.
Afortunadamente, desde el entorno del entrenador informaron que se encuentra fuera de peligro y bajo seguimiento profesional. La situación se produjo después de la victoria de U. de Chile por 2-0 frente a O'Higgins, resultado que permitió al conjunto azul escalar hasta los primeros puestos del campeonato chileno. Una vez finalizado el encuentro, el director técnico comenzó a sentirse mal y decidió acudir a una clínica privada para ser evaluado por especialistas.
Lo que inicialmente parecía un control preventivo derivó en una serie de estudios más exhaustivos que terminaron determinando la necesidad de una intervención. La noticia generó preocupación tanto en Chile como en Argentina debido a la trayectoria del entrenador y a la importancia de su función dentro del club. Con apenas unos meses al frente del equipo, el entrenador había logrado consolidar una idea futbolística que comenzaba a dar resultados positivos en el torneo local.
El comunicado de la Universidad de Chile por la salud de Fernando Gago
Por eso, la información sobre su estado de salud tuvo una rápida repercusión en los medios deportivos de ambos países. Ante la incertidumbre que comenzó a circular, el club emitió un comunicado oficial para brindar detalles sobre la situación: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, expresó la institución a través de sus canales oficiales.
Si bien evitaron profundizar sobre los aspectos médicos específicos, distintos medios chilenos señalaron que el entrenador fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse complicaciones cardiovasculares. La evolución posterior habría sido favorable, motivo por el cual se encuentra estable y bajo observación mientras continúa el proceso de recuperación indicado por los profesionales que lo atienden.
Como consecuencia de esta situación, Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso oficial de la institución. El conjunto azul deberá enfrentar a Santiago Wanderers el domingo y el encargado de asumir la conducción técnica será Fabricio Coloccini, integrante habitual del cuerpo técnico y uno de los principales colaboradores del entrenador argentino.
El exdefensor central trabajará de manera interina hasta que Gago reciba el alta médica correspondiente y pueda retomar sus funciones. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a la evolución del exmediocampista de la Selección Argentina, Real Madrid y Boca. Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse en redes sociales y diferentes sectores vinculados al deporte expresaron su respaldo en este momento delicado.
La prioridad ahora pasa por su recuperación completa, con la expectativa de que pueda volver a la actividad una vez que los médicos consideren que está en condiciones de hacerlo.
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