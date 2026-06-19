Preocupación por Fernando Gago: fue intervenido quirúrgicamente en Chile

Si bien evitaron profundizar sobre los aspectos médicos específicos, distintos medios chilenos señalaron que el entrenador fue intervenido quirúrgicamente tras detectarse complicaciones cardiovasculares. La evolución posterior habría sido favorable, motivo por el cual se encuentra estable y bajo observación mientras continúa el proceso de recuperación indicado por los profesionales que lo atienden.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/2067972098761322509&partner=&hide_thread=false Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Como consecuencia de esta situación, Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso oficial de la institución. El conjunto azul deberá enfrentar a Santiago Wanderers el domingo y el encargado de asumir la conducción técnica será Fabricio Coloccini, integrante habitual del cuerpo técnico y uno de los principales colaboradores del entrenador argentino.

El exdefensor central trabajará de manera interina hasta que Gago reciba el alta médica correspondiente y pueda retomar sus funciones. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a la evolución del exmediocampista de la Selección Argentina, Real Madrid y Boca. Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse en redes sociales y diferentes sectores vinculados al deporte expresaron su respaldo en este momento delicado.

La prioridad ahora pasa por su recuperación completa, con la expectativa de que pueda volver a la actividad una vez que los médicos consideren que está en condiciones de hacerlo.