Preocupación por Hugo Orlando Gatti: fue operado y permanece en terapia intensiva

En 2024, Gatti sufrió un duro golpe personal con la muerte de su esposa, Nacha Nodar, con quien compartió 54 años de vida. Según sus allegados, la pérdida de su compañera de toda la vida lo afectó profundamente. Con ella tuvo dos hijos, Federico y Lucas, este último con una carrera como futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa.

En marzo de 2020, se contagió de Covid-18. Al inicio de la pandemia de coronavirus, estuvo internado y según contó, una vez recuperado, estuvo al borde la muerte. "Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir", relató en su momento.

El periodista Pablo Layus en Intrusos por América TV reveló detalles sobre su situación: "Tenía planeado volver a España, pero se vino de allá para evitar los fríos. Está acompañado de sus hijos. La situación está delicada", agregó.

El "Loco" Gatti, una de las leyendas del fútbol argentino

En su carrera profesional, vistió las camisetas de Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta. Sin embargo, fue en el Xeneize donde alcanzó su mayor reconocimiento. Disputó 417 partidos, convirtiéndose en el arquero con más presencias en la historia del club.

Además, obtuvo títulos significativos como la Copa Libertadores en dos ocasiones, la Copa Intercontinental de 1977 y varios torneos locales.

hugo gatti boca juniors La historia de Hugo Gatti en un Boca-River

Caracterizado por su estilo arriesgado, su capacidad para jugar con los pies y su carismática personalidad, fue un arquero innovador que marcó una época. Su presencia en los medios también fue notable.

Luego de su retiro, se convirtió en un personaje mediático, participando en diversos programas deportivos. Durante varios años, fue panelista en El Chiringuito de Jugones, donde sus opiniones generaban debate. En 2023, regresó a Argentina y formó parte del programa Fútbol sin Manchas.