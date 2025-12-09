Preocupación en la NFL tras un violento impacto que dejó a una estrella al borde del retiro

La falta de sanción contra Ward encendió aún más la polémica. En redes sociales, hinchas de los Commanders pidieron que la liga revise la jugada y evalúe una suspensión, calificando el accionar del safety como antideportivo. Sin embargo, desde Minnesota defendieron a su jugador.

El entrenador Kevin O’Connell explicó: “Odio ver que pasen esas cosas. Solo pensando en las reglas con las que juegan estos defensores, sé con certeza que no hubo mala intención en esa jugada”. También remarcó la velocidad del deporte y lo difícil que es modificar el ángulo de impacto cuando un receptor está en el aire: “Es lo peor de nuestro juego”.

De momento, Ertz no se pronunció sobre su futuro, pero el impacto emocional del golpe y las proyecciones médicas lo dejan en una encrucijada difícil. Hasta antes de la lesión, Ertz acumulaba una temporada sólida, con 49 recepciones, 493 yardas y cuatro touchdowns. Su recorrido en la liga abarca 13 temporadas, que incluyen un campeonato de Super Bowl con los Philadelphia Eagles, casi nueve años en esa franquicia y pasos posteriores por los Arizona Cardinals y los Detroit Lions antes de su llegada a Washington.