Preocupación en la NFL tras un violento impacto que dejó a una estrella al borde del retiro
El golpe que recibió Zach Ertz en pleno partido desató un fuerte repudio entre jugadores y fanáticos, y abrió un debate urgente sobre la seguridad en la liga.
El ambiente en la NFL quedó sacudido después de la acción que dejó gravemente lesionado a Zach Ertz, ala cerrada de los Washington Commanders, durante el duelo frente a los Minnesota Vikings por la Semana 14. La jugada ocurrió cuando restaban poco más de dos minutos para el cierre del tercer cuarto, en un escenario que parecía rutinario hasta que un violento impacto cambió todo.
Ertz, de 35 años y con una trayectoria que lo ubica entre los más destacados de su posición en la última década, buscaba completar una recepción cuando fue alcanzado por el safety Jay Ward. El golpe, directo a la rodilla derecha y en pleno salto, provocó una torsión brutal que hizo que el jugador cayera al suelo con visibles signos de dolor. El estadio quedó en silencio mientras sus compañeros rodeaban al veterano, que no podía apoyar la pierna y terminó retirándose en camilla entre lágrimas.
La escena generó conmoción no solo entre los fanáticos presentes, sino también en entrenadores, colegas y exjugadores que siguieron el episodio por televisión. La reacción del quarterback Jayden Daniels, quien expresó su enojo por la acción de Ward, reflejó el desconcierto general. Marcus Mariota, quien había lanzado el pase dirigido a Ertz, permaneció a su lado intentando tranquilizarlo mientras los médicos evaluaban la gravedad del daño.
Las primeras sospechas apuntaban a una lesión seria, algo que quedó confirmado horas después. Los exámenes médicos revelaron la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla afectada, diagnóstico que encendió todas las alarmas. Debido a la edad del deportista y el nivel de exigencia de su posición, medios especializados como ESPN consideraron que este golpe podría significar su despedida definitiva de la NFL.
Washington, a través de un comunicado difundido en X, detalló: “El entrenador en jefe Dan Quinn confirmó que el ala cerrada Zach Ertz sufrió una lesión que puso fin a su temporada en el partido de ayer. Le deseamos al 86 una recuperación saludable”.
La falta de sanción contra Ward encendió aún más la polémica. En redes sociales, hinchas de los Commanders pidieron que la liga revise la jugada y evalúe una suspensión, calificando el accionar del safety como antideportivo. Sin embargo, desde Minnesota defendieron a su jugador.
El entrenador Kevin O’Connell explicó: “Odio ver que pasen esas cosas. Solo pensando en las reglas con las que juegan estos defensores, sé con certeza que no hubo mala intención en esa jugada”. También remarcó la velocidad del deporte y lo difícil que es modificar el ángulo de impacto cuando un receptor está en el aire: “Es lo peor de nuestro juego”.
De momento, Ertz no se pronunció sobre su futuro, pero el impacto emocional del golpe y las proyecciones médicas lo dejan en una encrucijada difícil. Hasta antes de la lesión, Ertz acumulaba una temporada sólida, con 49 recepciones, 493 yardas y cuatro touchdowns. Su recorrido en la liga abarca 13 temporadas, que incluyen un campeonato de Super Bowl con los Philadelphia Eagles, casi nueve años en esa franquicia y pasos posteriores por los Arizona Cardinals y los Detroit Lions antes de su llegada a Washington.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario