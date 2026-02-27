El tobillo de Maravilla Martínez encendió la alarma en Racing tras el empate en el Cilindro

Embed ALARMAS ENCENDIDAS POR UNO DE LOS MEJORES DELANTEROS DE AMÉRICA: MARAVILLA MARTÍNEZ SE LESIONÓ Y DEJÓ EL CAMPO DE JUEGO EN CAMILLA Y ENTRE LÁGRIMAS.



El entrenador Gustavo Costas ya venía administrando cargas debido a la intensa seguidilla de encuentros. La salida de Adrián “Rocky” Balboa y la necesidad de que Damián Pizarro alcance su mejor forma habían obligado al cuerpo técnico a probar variantes, incluso con Santiago Solari como referencia ofensiva. Ahora, la posible baja prolongada de Maravilla obliga a replantear nuevamente el esquema.

En Avellaneda esperan el parte médico oficial con la esperanza de que el diagnóstico sea menos severo de lo que sugiere la imagen. Mientras tanto, la postal del goleador retirándose con muletas quedó grabada como una señal de alerta que Racing no puede ignorar en plena competencia.