El tobillo de Maravilla Martínez encendió la alarma en Racing tras el empate en el Cilindro
El delantero dejó la cancha en camilla y con lágrimas después del 1-1 frente a Independiente Rivadavia. La imagen de su tobillo izquierdo generó fuerte preocupación.
La igualdad ante Independiente Rivadavia no solo dejó sensaciones encontradas en Racing, sino también una inquietud que atraviesa a todo el mundo académico. Adrián “Maravilla” Martínez debió abandonar el campo antes de que terminara el primer tiempo y la escena fue impactante: salida en camilla, lágrimas en el rostro y un estadio en silencio.
Sin embargo, lo que terminó de encender las alarmas fue la fotografía que comenzó a circular horas más tarde, donde se observa su tobillo izquierdo notablemente hinchado. El delantero será sometido a estudios médicos para determinar el grado exacto de la lesión, aunque en Avellaneda ya asumen que no se trataría de algo menor.
La inflamación es evidente y el primer diagnóstico indica que podría estar varias semanas fuera de las canchas. La imagen, difundida por el periodista Enrique Pelemberg, mostró con crudeza la magnitud del golpe, en una zona que ya venía siendo observada con atención.
El contexto agrava la preocupación. Martínez llegaba al partido entre algodones, condicionado por una sobrecarga que lo había tenido a maltraer durante la semana. Aun así, fue titular en una jornada especial: recibió un reconocimiento por haber superado los 100 partidos con la camiseta de Racing. La celebración terminó opacada por una lesión que amenaza con frenar su continuidad justo en un tramo exigente del calendario.
Desde su llegada al club, el atacante de 33 años se convirtió en una pieza determinante. Acumula 54 goles y 12 asistencias, además de una notable regularidad física: apenas diez ausencias por inconvenientes musculares en más de dos temporadas. Esa resistencia había sido uno de sus grandes atributos, lo que vuelve aún más inquietante esta situación.
El entrenador Gustavo Costas ya venía administrando cargas debido a la intensa seguidilla de encuentros. La salida de Adrián “Rocky” Balboa y la necesidad de que Damián Pizarro alcance su mejor forma habían obligado al cuerpo técnico a probar variantes, incluso con Santiago Solari como referencia ofensiva. Ahora, la posible baja prolongada de Maravilla obliga a replantear nuevamente el esquema.
En Avellaneda esperan el parte médico oficial con la esperanza de que el diagnóstico sea menos severo de lo que sugiere la imagen. Mientras tanto, la postal del goleador retirándose con muletas quedó grabada como una señal de alerta que Racing no puede ignorar en plena competencia.
