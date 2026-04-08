Preocupación en Rafaela: Matías Ferlini sufrió un ACV antes del partido de 9 de Julio ante Las Parejas
El futbolista Matías Ferlini sufrió un ACV en la previa del partido de 9 de Julio de Rafaela y se encuentra estable bajo seguimiento médico
El Club Atlético 9 de Julio de Rafaela informó que el futbolista Matías Ferlini sufrió una descompensación el pasado domingo, cuando el plantel arribó a la ciudad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, en la previa del encuentro ante Sportivo Las Parejas. Tras el episodio, el jugador recibió atención médica inmediata y fue trasladado en primera instancia a un hospital local. Posteriormente, fue derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con estudios y controles especializados.
De acuerdo al parte médico oficial brindado por la Dra. Paola Capponi, jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, el futbolista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho.
Según el informe, el jugador no presenta secuelas derivadas del episodio, aunque los estudios realizados detectaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de análisis complementarios. Además, los estudios cardiológicos realizados hasta el momento arrojaron resultados normales, lo que llevó tranquilidad al entorno del futbolista y al club santafesino.
Desde la institución destacaron que Ferlini se encuentra estable y bajo seguimiento médico, mientras continúa el proceso de evaluación para determinar su evolución. El Club Atlético 9 de Julio señaló que acompañará de cerca la recuperación del jugador y brindará nuevas actualizaciones sobre su estado de salud en los próximos días.
El comunicado completo de 9 de Julio de Rafaela
"El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas (Santa Fe), el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata. En primera instancia, fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras asistencias, y posteriormente derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento. En el día de la fecha, y de acuerdo al parte médico oficial brindado por la Dra. Paola Capponi, Jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, se informa que: “El paciente Matias Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de este episodio. Sin embargo, los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales.” Desde la institución llevamos tranquilidad a la familia, compañeros y a toda la comunidad, destacando que Matías se encuentra estable y en proceso de seguimiento médico. Asimismo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Sanatorio Nosti por la rápida intervención, la calidad profesional y la atención brindada, siendo un pilar fundamental en la evolución favorable del deportista. El Club continuará acompañando de cerca su recuperación y brindando las actualizaciones correspondientes.".
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