Preocupación en Rafaela: Matías Ferlini sufrió un ACV antes del partido de 9 de Julio ante Las Parejas

El comunicado completo de 9 de Julio de Rafaela

"El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas (Santa Fe), el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata. En primera instancia, fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras asistencias, y posteriormente derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento. En el día de la fecha, y de acuerdo al parte médico oficial brindado por la Dra. Paola Capponi, Jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, se informa que: “El paciente Matias Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de este episodio. Sin embargo, los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales.” Desde la institución llevamos tranquilidad a la familia, compañeros y a toda la comunidad, destacando que Matías se encuentra estable y en proceso de seguimiento médico. Asimismo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Sanatorio Nosti por la rápida intervención, la calidad profesional y la atención brindada, siendo un pilar fundamental en la evolución favorable del deportista. El Club continuará acompañando de cerca su recuperación y brindando las actualizaciones correspondientes.".