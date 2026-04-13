Murió Julio Ricardo: su histórico y trágico relato de Juan Gálvez
El histórico periodista Julio Ricardo murió a los 87 años. Su imborrable huella en el automovilismo y la trágica muerte de Juan Gálvez en el Turismo Carretera.
El periodismo nacional atraviesa un profundo dolor tras confirmarse este lunes que murió Julio Ricardo a los 87 años. El legendario comunicador dejó una inmensa huella en los medios, y su brillante voz quedó para siempre ligada al automovilismo tras narrar una de las peores tragedias del Turismo Carretera.
El día que Julio Ricardo la muerte de Juan Gálvez en el TC
Con apenas 21 años, el periodista fue el protagonista involuntario de uno de los momentos más oscuros en la historia del automovilismo nacional. Le tocó dar la triste y exclusiva primicia de la tragedia desde un avión que seguía el desarrollo de la carrera para una importante emisora de la Capital Federal.
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"Tenía 21 años y era una de mis primeras experiencias. Juan Gálvez era un ídolo desde los 50 y había tenido la oportunidad de conocerlo; un señor además de extraordinario corredor", recordó tiempo después sobre aquel fatídico accidente, donde el mítico piloto (que no llevaba cinturón de seguridad) salió despedido de su auto tras perder el control en una zona de barro y alta velocidad.
Más allá de esa desgarradora e imborrable cobertura en el Turismo Carretera, el cronista siempre mantuvo una profunda admiración por el "gigante" del deporte argentino. En sus relatos solía destacar su inteligencia estratégica, sus impresionantes 9 títulos y su admirable destreza como mecánico en plena competencia. Hoy su inconfundible voz se apaga, pero su manera de contar el deporte será un legado eterno.
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