Murió Julio Ricardo: su histórico y trágico relato de Juan Gálvez

"Tenía 21 años y era una de mis primeras experiencias. Juan Gálvez era un ídolo desde los 50 y había tenido la oportunidad de conocerlo; un señor además de extraordinario corredor", recordó tiempo después sobre aquel fatídico accidente, donde el mítico piloto (que no llevaba cinturón de seguridad) salió despedido de su auto tras perder el control en una zona de barro y alta velocidad.