Nacho Fernández se emocionó en su presentación en Gimnasia: "Esperé mucho..."
Nacho Fernández firmó contrato por 12 meses y fue presentado en Gimnasia de La Plata, donde se emocionó al regresar al club en el que debutó en Primera.
Luego de despedirse de River con un mensaje cargado de sentimientos, Ignacio Fernández acordó su retorno a Gimnasia y fue presentado este lunes en conferencia de prensa. Allí, el volante zurdo reconoció: “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”.
Durante su presentación, el mediocampista destacó el trabajo del actual entrenador del equipo: Fernando Zaniratto “acomodó muy bien el equipo” y sostuvo que la idea “es seguir por esa línea futbolística”. En ese sentido, agregó: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.
La vuelta de Nacho Fernández a Gimnasia
La llegada del futbolista oriundo de Castelli fue anunciada previamente por Gimnasia a través de dos videos en sus redes sociales. En el primero, el club compartió un compilado con los mejores goles de Fernández durante su primera etapa, encabezado por su debut en Primera División, ocurrido el 2 de octubre de 2010 en la derrota ante Argentinos Juniors en el Bosque.
Desde aquel estreno con la camiseta número 33 hasta su venta a River Plate en 2016, a cambio de 2.700.000 dólares por el 70% del pase, el mediocampista disputó 93 partidos, convirtió 15 goles y fue una de las grandes figuras de la temporada 2012/13, en la que Gimnasia logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El segundo video tuvo como protagonista a Olivia, hija de Fernández, nacida en 2023. En el clip, la pequeña se presentó y anunció con ternura: “Mi papá juega en el Lobo”, antes de entonar un fragmento de una canción del conjunto platense: “El basurero provocó hasta terremotos, oh oh”.
Antes de concretar su regreso al Lobo, Fernández se había despedido de River con una reflexión sincera: “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”. Ahora, en Gimnasia, se prepara para volver a vestir la camiseta albiazul.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario