Nacho Fernández se emocionó en su presentación en Gimnasia: "Esperé mucho..."

Antes de concretar su regreso al Lobo, Fernández se había despedido de River con una reflexión sincera: “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”. Ahora, en Gimnasia, se prepara para volver a vestir la camiseta albiazul.

