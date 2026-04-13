Previa caliente: un jugador de Barcelona minimizó a Boca antes del duelo por Copa Libertadores
Sergio Núñez lanzó una frase que generó polémica entre los hinchas del Xeneize en la antesala del partido en La Bombonera.
En la previa de un partido clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el delantero uruguayo Sergio Núñez encendió la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas en el mundo Boca. El futbolista de Barcelona SC se refirió al cruce que su equipo tendrá ante el Xeneize y relativizó el peso del rival, generando una inmediata reacción entre los hinchas.
“Es Boca, tampoco es el Milan”, expresó sin rodeos el atacante de 25 años, en una frase que rápidamente se viralizó y sumó tensión a la previa del encuentro que se disputará en La Bombonera. Sus palabras fueron interpretadas como una subestimación hacia el conjunto argentino, que cuenta con una extensa historia en el torneo continental.
Más allá de esa declaración, Núñez intentó matizar su postura y reconoció la dificultad del compromiso. “Es un partido difícil. Sabemos que podemos ganar el partido y con esa mentalidad vamos a ir”, afirmó, dejando en claro que el equipo ecuatoriano confía en sus posibilidades de conseguir un buen resultado en territorio argentino.
El delantero también recordó los antecedentes recientes de su equipo en la competencia, destacando los triunfos obtenidos en instancias previas: “Así como lo ganamos en la Argentina contra Argentinos Juniors y en Brasil contra Botafogo”, señaló, en referencia al repechaje que le permitió a Barcelona meterse en la fase de grupos de la Libertadores.
El encuentro tendrá, además, un condimento especial por el regreso de Darío "Pipa" Benedetto al estadio Alberto J. Armando, cancha donde dejó una huella en sus anteriores ciclos con la camiseta azul y oro. El artillero argentino ya suma tres goles en su actual equipo y llega con ritmo de competencia, lo que agrega un atractivo extra al duelo.
En este contexto, las declaraciones de Núñez no hacen más que aumentar la expectativa en torno a un partido que ya de por sí promete intensidad. El club de la Ribera buscará hacerse fuerte como local y responder dentro del campo de juego, mientras que Barcelona intentará sostener su confianza y dar el golpe en una cancha históricamente difícil. ¿Cuándo? Este martes 14 de abril desde las 21:00.
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