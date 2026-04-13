Previa caliente: un jugador de Barcelona minimizó a Boca antes del duelo por Copa Libertadores

En este contexto, las declaraciones de Núñez no hacen más que aumentar la expectativa en torno a un partido que ya de por sí promete intensidad. El club de la Ribera buscará hacerse fuerte como local y responder dentro del campo de juego, mientras que Barcelona intentará sostener su confianza y dar el golpe en una cancha históricamente difícil. ¿Cuándo? Este martes 14 de abril desde las 21:00.

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