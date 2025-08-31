Prime Video lanzó el adelanto de los últimos tres episodios de "El verano en que me enamoré"
Los episodios que faltan de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" se estrenan en la plataforma este mes de septiembre. Los detalles.
La recta final de uno de los triángulos amorosos más cautivadores de la televisión acaba de comenzar. Prime Video reveló el tráiler oficial de los últimos tres episodios de "El verano en que me enamoré" ofreciendo a los fans un vistazo del inminente desenlace de la historia de Isabel "Belly" Conklin. En el adelanto, la protagonista, interpretada por Lola Tung, le dice “bonjour” a un nuevo y crucial comienzo en París, en una temporada que promete ser el cierre perfecto para un viaje que ha cautivado a la audiencia por su honestidad y encanto.
Estos episodios finales no solo darán cierre a las incógnitas que dejó la temporada, sino que también introducirán un nuevo grupo de personajes que se volverán piezas clave en el viaje parisino de Belly. Al elenco se suman talentos como Corinna Brown, Fernando Cattori, Isaline Prévost Radeff y Jahz Armando en roles recurrentes.
La trama de la temporada final encuentra a Belly en un momento de quiebre. Tras la emotiva separación de Jeremiah en los episodios ya estrenados, la joven decide escapar a París en busca de un nuevo comienzo gracias a una beca que recibió. Aunque su relación con Conrad también está tensa y distante, el tráiler adelanta un giro crucial: un acercamiento inesperado que podría reavivar su primer amor. Ahora, al borde de la adultez, Belly se encuentra en una nueva encrucijada, lejos de la inocencia de los veranos anteriores y forzada a decidir de una vez por todas a qué hermano le pertenece su corazón aunque entiende que cada vez está más lejos de ellos.
Pero, si hay algo que tiene "El verano en que me enamoré" es que, más allá del triángulo amoroso, la serie ha destacado por su capacidad de explorar los complejos lazos entre madres e hijos, la fortaleza de las amistades femeninas y el viaje transformador del crecimiento personal. En esta última entrega, todos estos temas convergen para ofrecer una conclusión emotiva y profunda. Este verano no será como los anteriores, y la cuenta regresiva para descubrir el destino de Belly y los hermanos Fisher ha comenzado oficialmente.
Cuándo se estrenan los episodios finales de "El verano en que me enamoré"
- Episodio 9: 3 de septiembre
- Episodio 10: 10 de septiembre
- Episodio 11 y final: 17 de septiembre
