Primera entrevista de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine: recordó al Flaco Traverso

Al piloto argentino le preguntaron qué tan difícil es trabajar en un equipo francés y respondió: "Es complicado después del Mundial, quizá salten chispas, pero es más del lado francés, nosotros no tenemos problemas porque les ganamos", dijo entre risas el pilarense de 21 años.

Más allá de la chicana, Colapinto destacó la comodidad en el que es su nuevo hogar, luego de su paso por Williams. "Para mí es genial. Me encanta Alpine, tienen un gran historial en la Fórmula 1. Es un honor ser piloto de la escudería. Estoy contento acá, tengo una gran relación con los ingenieros, los mecánicos y todo el equipo. Todos me han brindado su apoyo. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran trabajo", sostuvo.

Las expectativas de Colapinto para Imola

"Como piloto quiero ir paso a paso, no conozco el auto. Quiero aprender lo básico primero y no espero ningún resultado. Nuestro rendimiento cambia mucho de una pista o de un circuito al otro. Hasta que no haga los Libres 1 y 2 no tendremos una idea clara de dónde estamos. Nuestro objetivo principal es ir rápido y para ello necesitamos encontrar el rendimiento y por eso hemos trabajado mucho. El objetivo principal es mejorar el rendimiento", respondió Colapinto ante la consulta de cuál era el objetivo para Imola.

"Tengo mucho que aprender, pero creo que estamos dando los pasos adecuados. Me encanta Imola, tiene una gran historia y estoy feliz de estar aquí. La historia es importante, pero también es una gran pista y espero que siga en el calendario”, agregó el piloto en otro tramo de la conferencia.

Colapinto debutó en agosto del año pasado en la Fórmula 1, en la escudería Williams. Tras cinco carreras con muy buenos rendimientos, en las que sorprendió al mundo entero, a partir del GP de Brasil su rendimiento comenzó a decaer: allí no pudo completar la carrera por un accidente, al igual que en Qatar y Abu Dhabi, mientras que en Las Vegas terminó 14º.

Más adelante, ofreció una mirada realista de sus objetivos en el Gran Premio: ”Quiero hacer las bases bien, los procedimientos, todo lo que el equipo me vaya diciendo me va a ir ayudando muchísimo. Tengo que ir paso a paso, no conozco el auto. Vamos a intentar ir rápido, pero hay tres prácticas y hay tiempo. Tengo que empezar de cero. Obviamente, Pierre (Gasly) es la referencia del equipo y el objetivo es mejorar al equipo y llevarlo de vuelta a donde deberíamos estar. Después de la FP1 y FP2, tendré un panorama más claro”. Fiel a su estilo, hizo un chiste sobre la alta exigencia de la categoría, que hasta le pasa factura a experimentados como Carlos Sainz (Williams) y Lewis Hamilton (Ferrari): “Si escuchas a Carlos y a Lewis, me tienen que dar cinco años a mí...”.

“Es un buen fin de semana para arrancar en Imola y recordar al Flaco Traverso, y también a Uli. Ojalá que nos estén apoyando desde arriba”, comentó sobre el histórico piloto argentino que el 11 de mayo se cumplió el primer aniversario de su muerte y el deceso de Ulises Panizza, camarógrafo de ESPN y Disney+, que estaba habituado a las coberturas de la F1 y diversos pilotos lo han despedido dentro del paddock.

Este fue el primer gran evento en el que participó Colapinto en la previa de un Gran Premio desde que se confirmó su ascenso como piloto principal del equipo Alpine en reemplazo del australiano Jack Doohan.