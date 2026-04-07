Entradas para Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Argentina: ¿a qué hora empieza la venta general?

La fecha elegida: El evento principal se llevará a cabo el próximo 26 de abril.

El vehículo: Colapinto estará al volante de un Alpine E20, equipado con un potente motor Renault V8.

El equipo: La exhibición se realiza junto a la escudería BWT Alpine Formula One Team.

El circuito: Se diagramó un trazado callejero especial de 2 kilómetros que unirá la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo.

Un hecho histórico: Será la primera vez en 14 años que un auto de esta máxima categoría mundial recorre las calles porteñas. Además, será la primera vez en la vida de Colapinto manejando un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

Sectores, comodidades y activaciones para ver a Franco Colapinto

La exhibición fue pensada y diseñada para que todo el público pueda disfrutar del talento del piloto a su manera:

Zonas gratuitas: El evento contará con un sector abierto y de acceso gratuito para los fanáticos.

Zonas pagas exclusivas: Se pondrán a la venta los sectores Fan Zone, Grandstands y Hospitality.

Atractivos: Quienes adquieran estas entradas exclusivas accederán a múltiples activaciones de marca, diversos espacios interactivos y acceso a Garage Tours.

Acción en pista: El cronograma del evento contará con dos "show runs" oficiales que tendrán a Colapinto como gran protagonista.

Cómo acceder a la tarjeta de Mercado Pago

Ante la enorme demanda y los beneficios de financiación para este evento en particular, la billetera virtual detalló cómo funciona su sistema de tarjeta de crédito: