Entradas para Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Argentina: ¿a qué hora empieza la venta general?
Hoy inicia la venta general de entradas para ver a Franco Colapinto en un Fórmula 1. Tras agotarse la preventa, conocé a qué hora arranca y los precios.
La expectativa por ver al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires es total. Tras un éxito arrollador que agotó la preventa exclusiva en menos de una hora, la organización confirmó todos los detalles para la ansiada venta general de tickets.
¿A qué hora empieza la venta general de Entradas?
IMPORTANTE: Furor por Franco Colapinto: se agotó la preventa para su exhibición en Buenos Aires en menos de una hora
La euforia de los fanáticos quedó demostrada luego de que el cupo de la preventa con la tarjeta de crédito de Mercado Pago volara por los aires en apenas unos minutos. Para quienes no lograron conseguir su lugar en esa primera instancia, se abre una nueva oportunidad:
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Inicio de venta: La venta general comenzará este martes 7 de abril a las 16:00 horas.
Plataforma oficial: Los tickets se podrán adquirir únicamente a través del sitio web enigmatickets.com.
Precios: El valor de las localidades para disfrutar del espectáculo inicia desde los $80.000.
Medios de pago: Estarán habilitados todos los medios de pago para la compra.
Financiación: Al igual que en la preventa, los usuarios que abonen con la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán adquirir sus accesos con hasta 3 cuotas sin interés.
El esperado recorrido de la Fórmula 1 en Buenos Aires
Bajo el nombre oficial de "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", la capital argentina vivirá un megaevento que marcará un hito sin precedentes para el automovilismo local.
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La fecha elegida: El evento principal se llevará a cabo el próximo 26 de abril.
El vehículo: Colapinto estará al volante de un Alpine E20, equipado con un potente motor Renault V8.
El equipo: La exhibición se realiza junto a la escudería BWT Alpine Formula One Team.
El circuito: Se diagramó un trazado callejero especial de 2 kilómetros que unirá la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo.
Un hecho histórico: Será la primera vez en 14 años que un auto de esta máxima categoría mundial recorre las calles porteñas. Además, será la primera vez en la vida de Colapinto manejando un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.
Sectores, comodidades y activaciones para ver a Franco Colapinto
La exhibición fue pensada y diseñada para que todo el público pueda disfrutar del talento del piloto a su manera:
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Zonas gratuitas: El evento contará con un sector abierto y de acceso gratuito para los fanáticos.
Zonas pagas exclusivas: Se pondrán a la venta los sectores Fan Zone, Grandstands y Hospitality.
Atractivos: Quienes adquieran estas entradas exclusivas accederán a múltiples activaciones de marca, diversos espacios interactivos y acceso a Garage Tours.
Acción en pista: El cronograma del evento contará con dos "show runs" oficiales que tendrán a Colapinto como gran protagonista.
Cómo acceder a la tarjeta de Mercado Pago
Ante la enorme demanda y los beneficios de financiación para este evento en particular, la billetera virtual detalló cómo funciona su sistema de tarjeta de crédito:
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Solicitud: Los usuarios de la cuenta digital pueden pedirla de forma totalmente gratuita directamente desde la home de la aplicación.
Uso inmediato: Una vez que la solicitud es confirmada, el plástico se habilita al instante para ser utilizado en su versión virtual.
Seguridad: Su versión física fue diseñada sin datos ni números impresos. Solo el titular de la cuenta es quien puede acceder a su información financiera y personal.
Descuentos: Brinda rebajas en combustible en cualquier estación de servicio del país.
Más beneficios: Ofrece 3 cuotas sin interés en la plataforma de Mercado Libre y en pagos con código QR para las compras que superen los $50.000.
Disponibilidad: Se ofrece de manera gradual desde la app. Quienes aún no tengan la solución disponible en su cuenta, podrán anotarse en una lista de espera desde el sitio web oficial.
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