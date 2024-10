Problemas para Franco Colapinto: fue citado por los comisarios deportivos tras una infracción

El artículo 20.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA indica: "En cada Competición en la que se programe una sesión sprint, se realizarán Reuniones, presididas por el Director de Carrera, tres (3) horas antes del inicio de la P1, una (1) hora después del final de la P1 y una hora y media (1,5) horas después del final de la sesión de clasificación de sprint. A la primera deben asistir todos los jefes de equipo y a la segunda y tercera todos los pilotos y jefes de equipo".

sanción colapinto.jpg

En este sentido, tanto Colapinto como Albon no habría cumplido con el organigrama oficial, por lo que -en caso de que los comisarios no quedan conformes con sus explicaciones- podrían ser sancionados con una multa económica. Afortunadamente, esto no afectará al desarrollo deportivo del fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos para el argentino y el anglo-tailandés.

albon colapinto 1.jpg

Nota en desarrollo.-