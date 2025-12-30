Problemas en River: una joya se va por la patria potestad en medio de duras acusaciones
Los padres de Luca Scarlato dieron su versión sobre la partida del enganche de Séptima División y responsabilizaron directamente al club por la ruptura
River quedó envuelto en una fuerte polémica tras conocerse la salida de Luca Scarlato, una de las promesas de sus divisiones inferiores, quien dejó la institución a través de la patria potestad luego de no firmar su primer contrato profesional. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo riverplatense y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el foco inicial estuvo puesto sobre el futbolista, su entorno familiar y su representante.
Frente a ese escenario, los padres del juvenil decidieron hablar públicamente y contar su versión de los hechos. Lorena, madre del enganche categoría 2009, rompió el silencio en DSports Radio y apuntó de manera directa contra la dirigencia del club. Según su testimonio, la decisión de abandonar el Millonario no estuvo ligada a una cuestión económica ni a un plan premeditado para forzar una salida, sino a un desgaste progresivo en el vínculo con la institución.
“Somos una familia laburadora y no nos movemos por la plata. Luca está hace diez años en el club y se hizo fanático. River lo destrató y descuidó como persona, por eso tomó la decisión de escuchar todas las propuestas”, afirmó. La mujer también negó que el futuro de su hijo esté definido, luego de que trascendiera desde Núñez que el juvenil tendría todo acordado para continuar su carrera en el Parma.
En ese sentido, aseguró que durante el último año circularon versiones internas que terminaron perjudicando al jugador y deterioraron la relación con el club. Incluso relató que Scarlato padeció pubalgia durante dos meses y que, según su versión, no le permitieron realizar estudios médicos porque necesitaban que jugara los fines de semana.
Otro de los ejes centrales del descargo estuvo vinculado al representante del futbolista, Martín Guastadisegno, señalado desde el club como uno de los responsables de que no se concretara la firma del contrato. “El representante de Luca es como mi hermano, se crió conmigo y no haría nada en contra de la carrera de mi hijo”, sostuvo Lorena, descartando cualquier tipo de maniobra externa.
Además, contó detalles de una reunión mantenida en noviembre con Enzo Francescoli, en la que River intentó avanzar con el contrato. Según explicó, el planteo de la familia no fue económico, sino deportivo. “Planteamos que no nos interesaba la parte económica sino saber qué proyecto tenían. No supieron respondernos”, aseguró. Incluso afirmó que hubo mensajes contradictorios por parte de los coordinadores y que se utilizó la firma del contrato como una condición para darle oportunidades deportivas.
En ese contexto, la madre del juvenil reveló que su hijo recibió propuestas del exterior desde hace dos años, incluyendo sondeos de clubes importantes de Alemania, que fueron rechazados por el propio jugador. “Él no se va del club, el club hizo que se vaya”, concluyó, visiblemente dolida, al describir el estado anímico de Luca, a quien definió como triste y desilusionado por la manera en que se dio la salida.
