Problemas en River: una joya se va por la patria potestad en medio de duras acusaciones

Además, contó detalles de una reunión mantenida en noviembre con Enzo Francescoli, en la que River intentó avanzar con el contrato. Según explicó, el planteo de la familia no fue económico, sino deportivo. “Planteamos que no nos interesaba la parte económica sino saber qué proyecto tenían. No supieron respondernos”, aseguró. Incluso afirmó que hubo mensajes contradictorios por parte de los coordinadores y que se utilizó la firma del contrato como una condición para darle oportunidades deportivas.

luca scarlato river

En ese contexto, la madre del juvenil reveló que su hijo recibió propuestas del exterior desde hace dos años, incluyendo sondeos de clubes importantes de Alemania, que fueron rechazados por el propio jugador. “Él no se va del club, el club hizo que se vaya”, concluyó, visiblemente dolida, al describir el estado anímico de Luca, a quien definió como triste y desilusionado por la manera en que se dio la salida.