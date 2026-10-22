U2 agotó dos River y desató la locura: más de un millón de fans hicieron fila virtual

La propuesta buscará combinar la monumentalidad de un estadio con la conexión emocional que la banda construyó con su público durante cinco décadas. El repertorio recorrerá distintas etapas de su trayectoria, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las nuevas canciones, en una puesta en escena concebida a gran escala.

A casi una década de su última visita, U2 volvió a demostrar su poder de convocatoria en la Argentina. Con dos River agotados y más de un millón de personas en la fila virtual, el regreso ya se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027. La demanda dejó una certeza: dos noches no alcanzaron para contener las ganas del público argentino de volver a ver a la banda irlandesa.