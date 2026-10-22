U2 agotó dos River y desató la locura: más de un millón de fans hicieron fila virtual
La demanda fue arrolladora y, para satisfacerla, habrían sido necesarias aproximadamente 15 funciones en River.
La expectativa por el regreso de U2 a la Argentina se convirtió en un fenómeno de convocatoria. Más de un millón de personas hicieron fila virtual para conseguir entradas para los shows del 23 y 25 de marzo de 2027, y ambas fechas quedaron completamente agotadas.
La demanda permite dimensionar la magnitud del furor: habrían sido necesarias aproximadamente 15 funciones en River Plate para satisfacer el interés del público. La cifra supera el récord de diez presentaciones en el Monumental que estableció Coldplay en 2022, cuando la banda británica marcó un hito en la historia de los recitales en el país.
U2 vuelve a la Argentina con una gira histórica
Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegarán al país con The Greatest Show on Earth World Tour, una gira producida por DF Entertainment que celebrará los 50 años de historia del grupo. Buenos Aires será la encargada de cerrar la etapa latinoamericana, después de las presentaciones previstas en Ciudad de México y San Pablo.
El recorrido marcará el regreso de U2 a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019. Además, coincidirá con el lanzamiento de Carnaval de Luz, su primer álbum con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017).
El anuncio de la gira estuvo acompañado por el estreno de la canción homónima, tercer adelanto del disco. Escrita junto a Brian Eno, la pieza explora la intensidad y las contradicciones de los vínculos humanos y fue elegida por Bono como su favorita del álbum.
La propuesta buscará combinar la monumentalidad de un estadio con la conexión emocional que la banda construyó con su público durante cinco décadas. El repertorio recorrerá distintas etapas de su trayectoria, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las nuevas canciones, en una puesta en escena concebida a gran escala.
A casi una década de su última visita, U2 volvió a demostrar su poder de convocatoria en la Argentina. Con dos River agotados y más de un millón de personas en la fila virtual, el regreso ya se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027. La demanda dejó una certeza: dos noches no alcanzaron para contener las ganas del público argentino de volver a ver a la banda irlandesa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario