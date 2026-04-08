PSG venció 2-0 a Liverpool en la ida de cuartos de Champions League
PSG derrotó 2-0 a Liverpool en la ida de cuartos de final de Champions League con goles de Doué y Kvaratskhelia; Mac Allister fue titular
Paris Saint-Germain consiguió una importante victoria al imponerse 2-0 ante Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, resultado que le permite viajar con ventaja al duelo de vuelta en Inglaterra.
El equipo francés abrió el marcador rápidamente gracias a Désiré Doué, quien a los 10 minutos del primer tiempo definió con precisión para adelantar al conjunto parisino en un inicio favorable. Ya en el segundo tiempo, Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia a los 20 minutos y estableció el 2-0 definitivo para el PSG, que logró controlar el partido y sostener la ventaja ante un rival de peso en el fútbol europeo.
En el conjunto inglés, que estuvo lejos de demostrar todo su potencial en una cancha complicada, fue titular el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, quien formó parte del once inicial en un encuentro clave de la competencia continental.
Cuándo se juega la vuelta entre Liverpool y PSG por Champions League
El partido de vuelta se disputará el próximo martes 14 en Inglaterra, donde Liverpool intentará revertir la serie ante su público para mantenerse con vida en la Champions League. PSG, en tanto, buscará sostener la ventaja conseguida en la ida para avanzar a las semifinales y continuar su camino en busca del título europeo.
Désiré Doué, a los 10 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el PSG:
PSG vs. Liverpool: probables formaciones
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah y Ekitiké. DT: Arne Slot.
PSG vs. Liverpool: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Parc des Princes (París, Francia)
- Árbitro: José Sánchez.
- TV: ESPN y Disney Premium+.
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