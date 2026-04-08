PSG venció 2-0 a Liverpool en la ida de cuartos de Champions League

El equipo francés abrió el marcador rápidamente gracias a Désiré Doué, quien a los 10 minutos del primer tiempo definió con precisión para adelantar al conjunto parisino en un inicio favorable. Ya en el segundo tiempo, Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia a los 20 minutos y estableció el 2-0 definitivo para el PSG, que logró controlar el partido y sostener la ventaja ante un rival de peso en el fútbol europeo.