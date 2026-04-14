PSG venció a Liverpool en Inglaterra y se metió en semifinales de la Champions League

Paris Saint-Germain, que viene siendo uno de los mejores equipos del mundo en el último tiempo, dio un golpe de autoridad en la Champions League al vencer como visitante a Liverpool por 2-0 y meterse entre los cuatro mejores del torneo. Ousmane Dembélé, en dos oportunidades, marcó los goles que sellaron un resultado que terminó de sentenciar una serie que ya había quedado bien encaminada en la ida.