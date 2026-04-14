PSG venció a Liverpool en Inglaterra y se metió en semifinales de la Champions League
El equipo francés derrotó 2-0 a Liverpool como visitante y selló un global de 5-0 para avanzar a semifinales de la Champions League con un doblete de Dembélé.
Paris Saint-Germain, que viene siendo uno de los mejores equipos del mundo en el último tiempo, dio un golpe de autoridad en la Champions League al vencer como visitante a Liverpool por 2-0 y meterse entre los cuatro mejores del torneo. Ousmane Dembélé, en dos oportunidades, marcó los goles que sellaron un resultado que terminó de sentenciar una serie que ya había quedado bien encaminada en la ida.
En el primer partido, disputado en Francia, el PSG se había impuesto por 2-0 con goles de Khvicha Kvaratskhelia y el propio Dembélé, lo que le permitió llegar con una ventaja importante al duelo en Inglaterra. Ya en Anfield, el equipo francés sostuvo su solidez y volvió a golpear en el momento justo para liquidar la serie con un contundente 3-0 en el global.
Con esta victoria, PSG se clasificó a las semifinales y ahora espera rival, que saldrá del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid. De esta manera, el conjunto parisino reafirma su candidatura al título y continúa su camino en busca de conquistar la tan ansiada Champions League.
Ousmane Dembélé pone el 1-0 en Inglataterra y sentencia la serie a los 27 minutos del segundo tiemp:
Doblete de Dembélé en una de las últimas del partido:
Liverpool vs. PSG, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Liverpool vs. PSG: probables formaciones
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Virgil Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. DT: Arne Slot.
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Liverpool vs. PSG: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Anfield.
- Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
- VAR: Marco De Bello (ITA).
- TV: Fox Sports 2.
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