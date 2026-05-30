Liverpool despidió a Arne Slot y ya tiene un gran candidato para reemplazarlo
Tras una campaña por debajo de las expectativas, la dirigencia del conjunto inglés decidió cerrar el ciclo del entrenador neerlandés.
El Liverpool anunció este sábado la salida de Arne Slot como director técnico, luego de una temporada que terminó muy lejos de las expectativas deportivas y económicas del club. Aunque los Reds lograron la clasificación a la próxima Champions League, el balance general dejó más dudas que certezas y la dirigencia decidió ponerle punto final.
El conjunto de Anfield cerró la Premier League en el quinto puesto, una ubicación insuficiente para un equipo que había realizado una fuerte apuesta en el mercado de pases, con una inversión superior a los 500 millones de euros. Además, el equipo quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League frente al PSG y terminó el año sin títulos, un escenario que precipitó la salida del entrenador.
Según adelantó el periodista Fabrizio Romano, la ruptura quedó definida tras la evaluación realizada al finalizar la temporada. “Se acabó la relación entre el entrenador holandés y el Liverpool tras el balance de fin de temporada”, informó el especialista en mercado de pases, dejando en claro que la decisión fue tomada luego de analizar el rendimiento global del equipo.
Por otro lado, sumó: "Andoni Iraola, a punto de convertirse en el próximo entrenador del Liverpool según se reveló a primera de hoy. Las negociaciones avanzarán rápidamente para concretarlo con pasos formales".
El principal apuntado para tomar el control en Liverpool
Mientras el club ya trabaja en la sucesión, un nombre parece imponerse por encima del resto. Andoni Iraola sería el gran candidato para asumir como nuevo entrenador del Liverpool. El español terminó recientemente su ciclo en Bournemouth, luego de no extender su contrato.
El DT cuenta con una ventaja importante: ya compartió trabajo con Richard Hughes, actual director deportivo del Liverpool, durante su etapa en Bournemouth, una relación que podría facilitar su llegada a Anfield.
Aunque también aparecen en consideración Sebastian Hoeness, entrenador del Stuttgart, y Pierre Sage, técnico del Lens, todo indica que Iraola es hoy el máximo favorito para tomar las riendas del equipo inglés.
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