Liverpool despidió a Arne Slot y ya tiene un gran candidato para reemplazarlo

El principal apuntado para tomar el control en Liverpool

Mientras el club ya trabaja en la sucesión, un nombre parece imponerse por encima del resto. Andoni Iraola sería el gran candidato para asumir como nuevo entrenador del Liverpool. El español terminó recientemente su ciclo en Bournemouth, luego de no extender su contrato.

El DT cuenta con una ventaja importante: ya compartió trabajo con Richard Hughes, actual director deportivo del Liverpool, durante su etapa en Bournemouth, una relación que podría facilitar su llegada a Anfield.

Aunque también aparecen en consideración Sebastian Hoeness, entrenador del Stuttgart, y Pierre Sage, técnico del Lens, todo indica que Iraola es hoy el máximo favorito para tomar las riendas del equipo inglés.