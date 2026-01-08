PSG venció por penales al Olympique de Marsella y se quedó con la Supercopa de Francia
El PSG igualó sobre el final y se impuso 4-1 en los penales ante Olympique de Marsella para consagrarse campeón de la Supercopa: todos los detalles.
La temporada internacional sumó un nuevo trofeo con la definición de la Supercopa de Francia, que este jueves enfrentó a Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella en un escenario poco habitual. El Trofeo de Campeones se disputó en el Al Ahmad International Stadium de Kuwait, una sede inédita para esta competencia, en línea con la estrategia del fútbol europeo de llevar sus finales a nuevos mercados.
El partido tuvo un desarrollo cambiante y cargado de emociones. PSG se puso en ventaja gracias a un gol de Ousmane Dembélé, pero el conjunto marsellés reaccionó y dio vuelta el resultado con un tanto de Mason Greenwood y un gol en contra de Pacho, que parecía encaminar el título para el OM.
Cuando todo indicaba que Marsella se quedaría con la Supercopa, apareció Gonzalo Ramos en la última jugada del partido para marcar el empate y llevar la definición a los penales. Desde los doce pasos, PSG mostró mayor firmeza y jerarquía, se impuso por 4-1 y terminó celebrando un nuevo título.
En Olympique de Marsella fueron titulares los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi, que tuvieron participación destacada a lo largo del encuentro, aunque no pudieron evitar la derrota en la definición. De esta manera, PSG arrancó la temporada internacional con una consagración y volvió a imponerse en un clásico francés que, esta vez, se resolvió lejos de casa y con dramatismo hasta el último instante.
Doué no dudó, marcó su penal y le dio el trofeo al PSG en la Supercopa de Francia:
PSG vs. Olympique de Marsella: formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué. DT: Luis Enrique.
- Marsella: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Facundo Medina; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson Palmieri; Timothy Weah, Mason Greenwood, Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Roberto De Zerbi.
PSG vs. Olympique de Marsella: otros datos
- Hora: 15.00.
- Estadio: Jaber Al-Ahmad International Stadium.
- Árbitro: Thomas Léonard.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
