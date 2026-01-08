PSG venció por penales al Olympique de Marsella y se quedó con la Supercopa de Francia

La temporada internacional sumó un nuevo trofeo con la definición de la Supercopa de Francia, que este jueves enfrentó a Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella en un escenario poco habitual. El Trofeo de Campeones se disputó en el Al Ahmad International Stadium de Kuwait, una sede inédita para esta competencia, en línea con la estrategia del fútbol europeo de llevar sus finales a nuevos mercados.