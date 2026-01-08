Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Olympique de Marsella

Paris Saint-Germain (PSG) y Olympique de Marsella se verán las caras este jueves en el Jaber Al Ahmad International Stadium de Kuwait desde las 15:00, en lo que será la definición de la Supercopa de Francia 2026. La mudanza de la final a Medio Oriente se inscribe en un proceso de globalización que ya se volvió costumbre en el calendario, tal como ocurre con la Supercopa de España o la de Italia en ediciones recientes.