Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Olympique de Marsella
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs. Olympique de Marsella por la Supercopa de Francia 2026.
Paris Saint-Germain (PSG) y Olympique de Marsella se verán las caras este jueves en el Jaber Al Ahmad International Stadium de Kuwait desde las 15:00, en lo que será la definición de la Supercopa de Francia 2026. La mudanza de la final a Medio Oriente se inscribe en un proceso de globalización que ya se volvió costumbre en el calendario, tal como ocurre con la Supercopa de España o la de Italia en ediciones recientes.
Para el Paris Saint-Germain, la final representa una oportunidad histórica. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con la posibilidad concreta de conquistar su quinto título en el ciclo, luego de haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa. El único trofeo que se le escapó fue el Mundial de Clubes.
El Olympique de Marsella, en cambio, asume el desafío desde otro lugar. Clasificado a la Supercopa por haber finalizado segundo en la Ligue 1, el equipo conducido por Roberto De Zerbi intentará dar el golpe ante el poderoso PSG. Además, el conjunto marsellés contará con una fuerte presencia argentina, un detalle que no pasa desapercibido en año mundialista: Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi serán protagonistas.
PSG vs. Olympique de Marsella: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué. DT: Luis Enrique.
- Marsella: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Facundo Medina; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson Palmieri; Timothy Weah, Mason Greenwood, Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Roberto De Zerbi.
Cómo ver en vivo la Supercopa de Francia 2026
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
