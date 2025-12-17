PSG vs. Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental 2025: horario, formaciones y TV

El conjunto parisino llega a esta final con el objetivo de seguir ampliando su palmarés internacional y marcar un hito para el fútbol francés. De levantar el trofeo, PSG se convertirá en el primer club de su país en conquistar la Intercontinental, un logro que le daría un valor simbólico enorme al proyecto deportivo que encabeza Luis Enrique. Para esta cita, el equipo viajó con todas sus figuras y sin rotaciones, consciente de la magnitud del partido.