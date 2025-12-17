PSG vs. Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental 2025: horario, formaciones y TV
El campeón de Europa y el rey de América se enfrentan en Rayán por el título mundial, con presentes arrolladores y una final cargada de historia.
La Copa Intercontinental 2025 tendrá este miércoles su gran definición con un cruce de alto voltaje entre París Saint-Germain (PSG) y Flamengo. Desde las 14.00, en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar, el campeón de la Champions League y el vencedor de la Copa Libertadores se disputarán el título que consagra al mejor equipo del planeta en la temporada, en un duelo que promete espectáculo y jerarquía.
El conjunto parisino llega a esta final con el objetivo de seguir ampliando su palmarés internacional y marcar un hito para el fútbol francés. De levantar el trofeo, PSG se convertirá en el primer club de su país en conquistar la Intercontinental, un logro que le daría un valor simbólico enorme al proyecto deportivo que encabeza Luis Enrique. Para esta cita, el equipo viajó con todas sus figuras y sin rotaciones, consciente de la magnitud del partido.
Su presente es sólido: acumula tres encuentros sin derrotas y se ubica en el segundo puesto de la Ligue 1, apenas un punto por detrás del líder Lens. En la Champions, torneo que conquistó recientemente, marcha tercero en la fase de liga, manteniéndose como uno de los grandes candidatos. Además, cuatro de sus futbolistas fueron nominados al premio The Best 2025: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el galardón, un reconocimiento que potenció aún más el ánimo del plantel.
Del otro lado aparece un Flamengo en estado de gracia. El equipo carioca atraviesa una racha impresionante de siete partidos invicto y viene de consagrarse campeón en cuatro competencias distintas en pocas semanas: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Ese andar arrollador alimenta el sueño de sumar su quinta estrella consecutiva y devolver el título mundial a Sudamérica después de trece años, desde la consagración de Corinthians en 2012.
La historia también juega su partido: el Mengao intentará repetir la gesta de 1981, cuando se proclamó campeón del mundo tras golear 3-0 al Liverpool, un recuerdo imborrable para su gente. Con figuras experimentadas y un funcionamiento aceitado, confía en poder imponerse ante un rival europeo de jerarquía, en un contexto neutral como el qatarí.
PSG vs. Flamengo: probables formaciones
- PSG: Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
PSG vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).
- Árbitro: Ismail Elfath.
- TV: DSports.
