PSG busca extender el contrato de Messi: la respuesta del 10 vinculada a la Selección

¿Cuál es la idea para el contrato del 10? Los directivos del club y el director deportivo, Luis Campos, ya comenzaron a trabajar para garantizar la continuidad del astro argentino. Tiene contrato con el club hasta fin de esta temporada, y la idea, según publicó el periódico L'Equipe, es extenderlo por uno o dos años más, algo por lo que empezarían a negociar en las próximas semanas.

La intención es ofrecerle un contrato hasta junio de 2025. Sin embargo, buscan reducir su salario, algo que Leo no estaría dispuesto a aceptar. El ex Barcelona no quiere hablar de ningún tema contractual antes del Mundial Qatar 2022, prioridad absoluta para él durante este año.