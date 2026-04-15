Qué canal pasa EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet
Racing recibe a Botafogo por una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Enterate qué canal transmite el partido en vivo.
El equipo de Avellaneda tiene una prueba fundamental esta tarde ante su gente. Racing se enfrenta frente al siempre complicado Botafogo en el mítico Cilindro, buscando asegurar tres puntos importantísimos en esta segunda jornada correspondiente al Grupo E del prestigioso certamen internacional.
Dónde ver a Racing frente a Botafogo
El duelo por Copa Sudamericana comenzará a las 19:00 horas de Argentina, Uruguay y Brasil. Los hinchas podrán seguir todas las alternativas del juego exclusivamente a través de la señal de DSports y su plataforma digital DGO.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por la Recopa Sudamericana de 2025, donde el equipo argentino logró imponerse por 2 a 0 en condición de visitante.
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