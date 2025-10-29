El sorpresivo posteo del Diablito Echeverri que ilusionó a los hinchas de River

El trasfondo de una salida polémica de River

El “Diablito” se despidió del Millonario en medio de la polémica. Durante los festejos por la obtención del Trofeo de Campeones 2023, el juvenil sorprendió a todos al declarar públicamente: “No voy a renovar”. Esa decisión obligó a la dirigencia a venderlo antes de que quedara libre, un desenlace que dejó heridas abiertas en el club.

A pesar de la controversia, Echeverri siempre manifestó su cariño por River y por los hinchas que lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol profesional. Su reciente posteo podría ser un guiño para ellos y una pista de que, en un futuro no tan lejano, podría volver a vestir la camiseta roja y blanca.