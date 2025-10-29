El sorpresivo posteo del Diablito Echeverri que ilusionó a los hinchas de River
El futbolista publicó una historia besando la camiseta del Millonario con emojis sugestivos y los hinchas se ilusionan con su posible vuelta.
Claudio Echeverri, actual jugador del Bayer Leverkusen, encendió la esperanza del mundo River con una historia en redes sociales que dejó más preguntas que respuestas. El joven enganche compartió una imagen besando la camiseta del Millonario junto a emojis de reloj de arena, corazón y la palabra “próximamente”, lo que generó revuelo entre los hinchas.
Con este posteo, el Diablito revolucionó a los hinchas de River. El mediapunta chaqueño subió a su cuenta de Instagram una historia en la que se lo ve besando la camiseta del club de Núñez.
La publicación se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios de fanáticos que interpretaron el gesto como una clara señal de deseo de volver al Millonario. En cuestión de minutos, el nombre del juvenil se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue tema obligado entre los usuarios que comenzaron con sus hipótesis.
Echeverri fue transferido al Manchester City en enero de 2024 a cambio de 18 millones de euros, aunque permaneció en River a préstamo hasta diciembre de ese año. Cumplida la mayoría de edad, se sumó al Bayer Leverkusen, filial del grupo City Football, con la expectativa de tener continuidad bajo el mando de Kasper Hjulmand.
Sin embargo, su presente dista de lo esperado: apenas disputó seis partidos oficiales y no fue cedido al Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Su falta de minutos y la ausencia de oportunidades en el primer equipo habrían generado cierto malestar en el futbolista, quien busca relanzar su carrera.
El trasfondo de una salida polémica de River
El “Diablito” se despidió del Millonario en medio de la polémica. Durante los festejos por la obtención del Trofeo de Campeones 2023, el juvenil sorprendió a todos al declarar públicamente: “No voy a renovar”. Esa decisión obligó a la dirigencia a venderlo antes de que quedara libre, un desenlace que dejó heridas abiertas en el club.
A pesar de la controversia, Echeverri siempre manifestó su cariño por River y por los hinchas que lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol profesional. Su reciente posteo podría ser un guiño para ellos y una pista de que, en un futuro no tan lejano, podría volver a vestir la camiseta roja y blanca.
