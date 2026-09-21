Corea del Sur vs. Ecuador, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Para este nuevo ciclo, la principal novedad será Gallardo, quien asumió como entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece y tendrá su estreno este jueves. Será la primera vez que el entrenador dirija a una selección nacional, luego de una carrera que incluyó dos ciclos al frente de River, donde conquistó dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana. Además, tuvo un breve paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita.