Corea del Sur vs. Ecuador, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Marcelo Gallardo debuta este jueves como entrenador de Ecuador ante el seleccionado asiático. La "Tri" tendrá dos partidos más durante su gira por Asia.
Corea del Sur y Ecuador juegan este jueves, desde las 8 (hora argentina), en el Suwon World Cup Stadium, un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá como atractivo principal el debut de Marcelo Gallardo al frente de la "Tri".
Para este nuevo ciclo, la principal novedad será Gallardo, quien asumió como entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece y tendrá su estreno este jueves. Será la primera vez que el entrenador dirija a una selección nacional, luego de una carrera que incluyó dos ciclos al frente de River, donde conquistó dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana. Además, tuvo un breve paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita.
Luego del encuentro ante el seleccionado asiático, Ecuador enfrentará a Japón y posteriormente disputará otro partido en Tokio el 5 de octubre, ante Panamá o Nueva Zelanda.
Corea del Sur, dirigida de manera interina por Roberto Moreno, viene de quedar eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo: terminó tercera en el Grupo A, con una victoria ante República Checa y derrotas frente a México y Sudáfrica.
Formaciones de Corea del Sur vs. Ecuador por el amistoso internacional
- Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan; Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu. DT: Roberto Moreno.
- Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco, John Yeboah, Gonzalo Plata; Nilson Angulo y Kevin Rodríguez. DT: Marcelo Gallardo.
Horario y televisación
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Hora: 08:00.
Estadio: Suwon World Cup Stadium.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
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