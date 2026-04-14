Qué dijo Javier Mascherano tras su sorpresiva salida de Inter Miami: "Seguiré deseándoles lo mejor"

En su despedida, el exfutbolista agradeció especialmente a la institución y al plantel: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”. También tuvo palabras para los hinchas: “Agradezco al hincha y a toda la familia de Inter Miami. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible”.