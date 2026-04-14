Qué dijo Javier Mascherano tras su sorpresiva salida de Inter Miami: "Seguiré deseándoles lo mejor"
El entrenador llevó al club de la Florida a conseguir su primer título de la MLS en 2025 pero dejó su cargo por motivos personales.
La salida de Javier Mascherano de Inter Miami generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol en las últimas horas por lo sorpresivo de la situación. El entrenador argentino presentó su renuncia este martes y el propio club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial.
En ese mensaje, el DT explicó los motivos de su decisión, aunque sin brindar mayores detalles: “Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”.
Mascherano e Inter Miami: motivos y mensaje a los hinchas
Mascherano, quien había asumido a fines de 2024, fue el responsable de conducir al equipo hacia un hecho histórico: la obtención del primer título en la MLS en 2025 dónde el plantel demostró un gran nivel durante todo el torneo y terminó festejando merecidamente.
En su despedida, el exfutbolista agradeció especialmente a la institución y al plantel: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”. También tuvo palabras para los hinchas: “Agradezco al hincha y a toda la familia de Inter Miami. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible”.
En el cierre de su mensaje, dejó en claro el vínculo que mantendrá con el club: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”.
Tras su salida, Inter Miami confirmó que Ángel Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino en los próximos compromisos, mientras que Alberto Marrero ocupará el cargo de director deportivo. Con este panorama, hay cinco posibles reemplazantes y los dirigentes ya se mueven para cerrar la decisión.
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