Los 5 entrenadores que podrían reemplazar a Javier Mascherano en Inter Miami
La dirigencia de las Garzas ya se encuentra trabajando en el reemplazante del entrenador argentino que renunció en las últimas horas.
Tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano, Inter Miami ya trabaja en la elección de su próximo entrenador. Mientras Ángel Guillermo Hoyos se hará cargo del equipo de manera interina, la dirigencia del equipo estadounidense apunta a nombres con peso propio y, sobre todo, con vínculo directo con Lionel Messi.
Entre los candidatos aparecen cinco entrenadores que actualmente están libres y que, por distintas razones, tienen relación con el capitán argentino, ya sea por haber compartido equipo o por haber trabajado juntos anteriormente.
Uno de los principales apuntados es Xavi Hernández. El español fue compañero de la Pulga en el Barcelona y ya existieron contactos en el pasado para volver a coincidir, tras el Mundial 2022. Más allá de eso, ese reencuentro nunca se pudo dar.
También aparece Marcelo Gallardo. Si bien no compartieron equipo, existe un vínculo cordial entre ambos, con encuentros y saludos en distintos eventos futbolísticos a lo largo de los últimos años. El Muñeco viene de un flojo ciclo en River pero su nombre cierra puertas adentro para hacerse cargo del equipo.
Otro nombre es el de Hernán Crespo, quien fue compañero de Messi en la Selección Argentina durante el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América 2007, lo que lo posiciona como una alternativa con conocimiento del entorno del rosarino. Martín Palermo también integra la lista. El “Titán” compartió plantel con el 10 en la Selección que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, lo que podría facilitar una eventual llegada.
Por último, aparece Ernesto Valverde, quien ya dirigió a Messi en el Barcelona. Su situación es particular, ya que actualmente tiene trabajo en Athletic Bilbao y podría quedar disponible recién a partir del 1° de julio.
Otras opciones que analiza Inter Miami
Más allá de estos nombres, también surgieron otras alternativas en el radar del club. Entre ellas está Matías Almeyda, quien viene de dirigir en Sevilla, aunque sin vínculo directo con Messi. Además, figura Xabi Alonso, cuyo futuro parece estar ligado al fútbol europeo, con clubes de la Premier League interesados en contratarlo.
Por último, Gareth Southgate también aparece como una opción, impulsado por su relación con David Beckham, uno de los principales dirigentes de Inter Miami. Con este panorama, el club deberá definir en los próximos días quién será el encargado de liderar un proyecto que tiene como principal figura a Lionel Messi y que busca seguir siendo protagonista en la MLS.
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