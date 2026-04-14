Los 5 entrenadores que podrían reemplazar a Javier Mascherano en Inter Miami

Por último, aparece Ernesto Valverde, quien ya dirigió a Messi en el Barcelona. Su situación es particular, ya que actualmente tiene trabajo en Athletic Bilbao y podría quedar disponible recién a partir del 1° de julio.

Otras opciones que analiza Inter Miami

Más allá de estos nombres, también surgieron otras alternativas en el radar del club. Entre ellas está Matías Almeyda, quien viene de dirigir en Sevilla, aunque sin vínculo directo con Messi. Además, figura Xabi Alonso, cuyo futuro parece estar ligado al fútbol europeo, con clubes de la Premier League interesados en contratarlo.

Por último, Gareth Southgate también aparece como una opción, impulsado por su relación con David Beckham, uno de los principales dirigentes de Inter Miami. Con este panorama, el club deberá definir en los próximos días quién será el encargado de liderar un proyecto que tiene como principal figura a Lionel Messi y que busca seguir siendo protagonista en la MLS.