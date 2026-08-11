Di Carlo apuntó contra los arbitrajes: "A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos"

“Hay que poner foco en corregir primero el fútbol de River. River no juega ni funciona como tiene que funcionar. Primero hay que arreglar el fútbol de River”, manifestó. “No hay que llorar, hay que jugar bien al fútbol y ganar. No hay que quitar el mérito a los que nos ganaron. Belgrano fue un justo campeón”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la dirigencia tiene la responsabilidad de defender los intereses del club, pero también pidió que el foco no se desvíe de los problemas deportivos que River necesita resolver. “Vemos lo mismo que vemos todos. Por qué no interpelamos donde hay que hacerlo”, cuestionó.