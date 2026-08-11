Di Carlo apuntó contra los arbitrajes: "A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos"
El presidente del Millonario habló sobre la relación con la AFA y cuestionó las decisiones arbitrales que, según su mirada, perjudicaron al equipo en sus últimas presentaciones.
Stefano Di Carlo volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más tensión generan alrededor de River: la relación entre el club, la AFA y los arbitrajes. El presidente del Millonario aseguró que el equipo fue perjudicado en sus últimos cinco partidos y sostuvo que existe una situación que, desde su perspectiva, ya resulta imposible de ignorar.
Sin embargo, evitó utilizar los fallos arbitrales como una excusa por el presente deportivo y remarcó que la principal obligación de la institución es corregir el funcionamiento del equipo. “A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con la mano. Todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color”, afirmó durante su conferencia de prensa.
El dirigente planteó que el problema no afecta exclusivamente al Millonario y consideró que existe un escenario general dentro del fútbol argentino que debería ser revisado. “No es con River solamente, para ser sinceros. Todos vemos lo mismo”, señaló. En ese contexto, buscó marcar una diferencia entre reclamar por los arbitrajes y justificar el mal momento futbolístico.
“La tolerancia de River está agotada”
El presidente de la Banda Roja fue muy duro al describir el sentimiento que existe dentro de la institución respecto de los arbitrajes y de determinadas situaciones que, según considera, perjudican al club. “Esperamos que encuentren un límite en cuanto a la vergüenza. Tenemos 15 millones de personas de River que lo vemos. Somos nosotros contra todos”, sostuvo.
La frase recupera además una tradición discursiva muy vinculada con River durante los últimos años. Di Carlo hizo referencia a la denominada “guardia alta”, una expresión que quedó instalada en la vida institucional del club y que históricamente estuvo relacionada con la necesidad de mantenerse atento frente a determinadas decisiones externas. “Esto data de hace más de 10 años. La guardia alta no nació por nada. Esto es una cuestión que lleva mucho tiempo”, afirmó.
“Hay que poner foco en corregir primero el fútbol de River. River no juega ni funciona como tiene que funcionar. Primero hay que arreglar el fútbol de River”, manifestó. “No hay que llorar, hay que jugar bien al fútbol y ganar. No hay que quitar el mérito a los que nos ganaron. Belgrano fue un justo campeón”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la dirigencia tiene la responsabilidad de defender los intereses del club, pero también pidió que el foco no se desvíe de los problemas deportivos que River necesita resolver. “Vemos lo mismo que vemos todos. Por qué no interpelamos donde hay que hacerlo”, cuestionó.
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