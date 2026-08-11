River y los jugadores apartados: la autocrítica de Di Carlo por las formas de la decisión

Asimismo, buscó diferenciar la decisión deportiva de la manera en que fue implementada. En otras palabras, la dirigencia mantiene la convicción de que era necesario modificar la plantilla, pero reconoce que el trato y la comunicación hacia quienes quedaron apartados pudieron ser mejores.

El presidente también remarcó que, pese a la decisión, River intentó mantener una relación respetuosa con los futbolistas y colaborar para encontrar una solución para cada uno de ellos. “Las salidas, más allá del error de las formas, independientemente de eso, nunca dejamos de ser respetuosos con ellos. Planteamos ayudarlos”, sostuvo.

Por qué River decidió separar a los 12 futbolistas de la Primera

Di Carlo explicó que la necesidad de reducir el plantel estuvo relacionada directamente con el mercado de pases. La Banda Roja buscó realizar una renovación profunda y sumar jerarquía y proyección. Para conseguirlo, necesariamente debía liberar lugares. “Con respecto a los jugadores separados. Eso responde a una cuestión deportiva. Esa cuestión tiene una contracara que para incorporar tenés que sacar”, explicó.

No obstante, consideró que la experiencia histórica demuestra que administrar planteles demasiado numerosos resulta complejo y que la institución ya había probado otras alternativas que no habían funcionado. Sin embargo, el reconocimiento del error en las formas muestra que la dirigencia distingue entre la necesidad de realizar cambios y el modo de llevarlos adelante.

La decisión deportiva, según Di Carlo, continúa siendo defendible; lo que la conducción asume como un error es la manera en la que se comunicó a los futbolistas que habían quedado fuera del grupo. “Eso no quita los errores de forma de los cuales tenemos que responder, corregir”, afirmó además.

De 12 jugadores separados, quedan cuatro en Cantilo

Otro dato importante que aportó Di Carlo durante la conferencia fue que la situación de los apartados ya no es la misma que cuando se tomó la decisión original. La lista inicial estaba integrada por 12 profesionales, pero actualmente el número se redujo considerablemente. “Hoy profesionales, de los 12 apartados, quedan 4”, confirmó el presidente.

La reducción significa que ocho futbolistas dejaron de integrar ese grupo durante el proceso posterior. De esta manera, la medida que inicialmente involucró a una cantidad importante de jugadores fue modificándose a partir de diferentes movimientos dentro del plantel. Si bien el presidente no anunció cambios concretos sobre sus casos, sí reconoció públicamente que el procedimiento utilizado para separar a los jugadores no fue el adecuado.