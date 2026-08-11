River y los jugadores apartados: la autocrítica de Di Carlo por las formas de la decisión
El presidente del Millonario reconoció que la dirigencia cometió un error al comunicar la separación de los futbolistas y admitió que la medida pudo haberse manejado de otra manera.
Stefano Di Carlo habló públicamente sobre uno de los temas que más repercusión generó puertas adentro de River en las últimas semanas: la decisión de apartar a un grupo de jugadores del plantel profesional. El presidente del Millonario defendió el motivo deportivo que llevó a reorganizar la plantilla, pero realizó una fuerte autocrítica sobre la manera en la que se comunicó y ejecutó la medida.
La definición más contundente de su conferencia de prensa estuvo justamente relacionada con ese aspecto. Reconoció que, con el paso de los días, la dirigencia entendió que había cometido un error en las formas utilizadas para separar a los futbolistas. “Tomamos una decisión, que reflexionando fue un error las maneras, las formas, de separar a los jugadores”, afirmó, en una declaración que marcó un cambio de tono respecto de la defensa de la medida exclusivamente desde el punto de vista deportivo.
El dirigente explicó que la determinación de reducir el plantel surgió a partir de la necesidad de incorporar futbolistas y modificar profundamente la estructura del equipo. Sin embargo, dejó claro que una cosa es sostener la necesidad de tomar una decisión deportiva y otra muy diferente es la forma elegida para transmitirla a los profesionales involucrados.
Di Carlo admitió que River pudo haberlo comunicado mejor
Uno de los puntos centrales de la autocrítica estuvo relacionado con la falta de anticipación. Según explicó, los jugadores podrían haber recibido previamente una comunicación que les permitiera entender que el plantel iba a dividirse y que algunos profesionales dejarían de trabajar con el grupo principal. “Luego les sugerimos si querían entrenar en doble turno en Ezeiza. Por ahí se podría haber generado un aviso, de que se iban a dividir los grupos”, señaló.
Asimismo, buscó diferenciar la decisión deportiva de la manera en que fue implementada. En otras palabras, la dirigencia mantiene la convicción de que era necesario modificar la plantilla, pero reconoce que el trato y la comunicación hacia quienes quedaron apartados pudieron ser mejores.
El presidente también remarcó que, pese a la decisión, River intentó mantener una relación respetuosa con los futbolistas y colaborar para encontrar una solución para cada uno de ellos. “Las salidas, más allá del error de las formas, independientemente de eso, nunca dejamos de ser respetuosos con ellos. Planteamos ayudarlos”, sostuvo.
Por qué River decidió separar a los 12 futbolistas de la Primera
Di Carlo explicó que la necesidad de reducir el plantel estuvo relacionada directamente con el mercado de pases. La Banda Roja buscó realizar una renovación profunda y sumar jerarquía y proyección. Para conseguirlo, necesariamente debía liberar lugares. “Con respecto a los jugadores separados. Eso responde a una cuestión deportiva. Esa cuestión tiene una contracara que para incorporar tenés que sacar”, explicó.
No obstante, consideró que la experiencia histórica demuestra que administrar planteles demasiado numerosos resulta complejo y que la institución ya había probado otras alternativas que no habían funcionado. Sin embargo, el reconocimiento del error en las formas muestra que la dirigencia distingue entre la necesidad de realizar cambios y el modo de llevarlos adelante.
La decisión deportiva, según Di Carlo, continúa siendo defendible; lo que la conducción asume como un error es la manera en la que se comunicó a los futbolistas que habían quedado fuera del grupo. “Eso no quita los errores de forma de los cuales tenemos que responder, corregir”, afirmó además.
De 12 jugadores separados, quedan cuatro en Cantilo
Otro dato importante que aportó Di Carlo durante la conferencia fue que la situación de los apartados ya no es la misma que cuando se tomó la decisión original. La lista inicial estaba integrada por 12 profesionales, pero actualmente el número se redujo considerablemente. “Hoy profesionales, de los 12 apartados, quedan 4”, confirmó el presidente.
La reducción significa que ocho futbolistas dejaron de integrar ese grupo durante el proceso posterior. De esta manera, la medida que inicialmente involucró a una cantidad importante de jugadores fue modificándose a partir de diferentes movimientos dentro del plantel. Si bien el presidente no anunció cambios concretos sobre sus casos, sí reconoció públicamente que el procedimiento utilizado para separar a los jugadores no fue el adecuado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario