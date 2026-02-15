Sacó campeón a Talleres en un título internacional y finalmente se retiró

Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol

Sarmiento comenzó su carrera en Talleres de Córdoba, donde fue clave en la conquista de la Copa Conmebol de 1999. Tras su paso por clubes argentinos como Olimpo y Argentinos Juniors, a los 22 años dio el salto a Europa, fichando por el Litex Lovech de Bulgaria y luego por el Southampton de Inglaterra (2006), donde mostró su talento en una liga de alto nivel.