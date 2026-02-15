Sacó campeón a Talleres en un título internacional y finalmente se retiró
Fue campeón en Argentina y jugó en el Southampton de Inglaterra y el Litex Lovech de Bulgaria. Luego, colgó los botines y se convirtió en carpintero. De quién se trata.
La habilidad de Marcelo Sarmiento le abrió las puertas del mundo, donde no solo vistió las camisetas del Southampton de Inglaterra y el Litex Lovech de Bulgaria, sino que también tuvo la oportunidad de conocer nuevas costumbres y tradiciones. Estas herramientas que le permitieron crecer tanto de forma personal como profesional durante su carrera.
Tras dejar el fútbol, Sarmiento decidió dedicarse a la carpintería, un oficio de su familia que le brinda la posibilidad de estar cerca de sus seres queridos. Entre los momentos destacados de su trayectoria se recuerda especialmente la conquista de la Copa Conmebol de 1999 con Talleres, un punto de inflexión en su carrera.
Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol
Sarmiento comenzó su carrera en Talleres de Córdoba, donde fue clave en la conquista de la Copa Conmebol de 1999. Tras su paso por clubes argentinos como Olimpo y Argentinos Juniors, a los 22 años dio el salto a Europa, fichando por el Litex Lovech de Bulgaria y luego por el Southampton de Inglaterra (2006), donde mostró su talento en una liga de alto nivel.
Su trayectoria europea continuó en Grecia, defendiendo a Larissa y Atromitos (2009-2011), experiencias que lo consolidaron como jugador y fortalecieron su carácter. Sin embargo, regresó a Argentina para jugar en Unión de Santa Fe, club donde finalmente se retiró del fútbol profesional en 2013.
Su vida después del retiro
Desde su infancia, Sarmiento tuvo dos grandes pasiones: jugar al fútbol y aprender carpintería, el oficio que le transmitió su padre. Tras las lesiones que pusieron fin a su carrera profesional, se convirtió en artesano de la madera, emprendimiento que le permitió ganar serenidad y estabilidad cerca de sus seres queridos.
