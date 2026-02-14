¿De quién se trata? Jugaba en el mejor club de América, pero perdió todo en el corralito

Su vida después del retiro

Durante su paso por el Club de La Ribera, Pereda vivió el corralito de 2001, que afectó gravemente sus finanzas: perdió gran parte de sus ahorros debido a las restricciones bancarias y la devaluación del peso, lo que lo obligó a regresar a Perú.

Después de su retiro, se dedicó a trabajar en el fútbol juvenil como coordinador de divisiones menores, aunque la pandemia del Covid-19 lo dejó sin empleo en 2020. Esto lo llevó a buscar nuevas oportunidades para sostener a su familia y asegurar la educación de sus hijos.