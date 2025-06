Qué necesita cada selección para clasificar al Mundial 2026: cuentas, chances y drama

La fecha promete ser de alto voltaje, con múltiples selecciones al borde del abismo o de la gloria. Sudamérica, como siempre, ofrece un cierre de Eliminatorias cargado de emoción, tensión y drama hasta el último minuto.

Eliminatorias Sudamericanas: qué necesitan las selecciones para ir al Mundial 2026

Ecuador, que ya se aseguró al menos disputar el repechaje, tiene la oportunidad de confirmar su pase directo si derrota a Perú y Venezuela no suma de a tres. Incluso podría clasificar con un empate, siempre que la Vinotinto caiga ante Uruguay.

Paraguay también está en la zona alta y, tras su reciente triunfo, se garantizó terminar entre los siete primeros. Para esquivar el repechaje y meterse directamente en el Mundial, necesita vencer a Brasil y que Venezuela no gane. También le sirve un empate, si los de Fernando Batista pierden en Montevideo.

El caso de Brasil es particular. A pesar de su tradición, todavía no aseguró ni siquiera el repechaje. El equipo de Carlo Ancelotti debe vencer a Paraguay para seguir con aspiraciones. Si gana y Venezuela pierde, estará oficialmente en la Copa del Mundo. Incluso perdiendo podría clasificar, siempre que Bolivia no sume de a tres.

Hablando de Bolivia, su escenario es muy complejo. Si pierde ante Chile y Venezuela gana, quedará eliminado matemáticamente. Un empate la mantiene con vida, pero obligada a ganar todo lo que queda y a esperar múltiples combinaciones favorables.

Por su parte, Chile afronta una verdadera final en la altura de El Alto. Solo le sirve la victoria para mantener chances. A eso debe sumarle que Venezuela no gane. De darse esa combinación, quedaría a una distancia remontable con dos fechas por jugar.

Uruguay llega con 21 puntos y, aunque bien posicionado, aún no tiene asegurado su boleto. Para seguir en zona de clasificación, necesita al menos igualar lo que haga Bolivia. Si vence a Venezuela, quedará a un punto de sellar el pasaje directo.

Del otro lado, Venezuela sueña con su primera participación mundialista. Si gana en Montevideo y Bolivia no suma, se asegura al menos el repechaje. Un empate o una derrota mantendrían sus chances, aunque ya dependiendo de terceros.

Colombia, a pesar de su floja actualidad y su interna convulsionada, puede sellar su presencia entre los siete si le gana a Argentina y Bolivia no gana. Si además Venezuela pierde, le bastará un empate en una de las fechas finales para asegurarse el lugar en el Mundial.

Finalmente, Perú llega con pocas chances, pero aún con vida. Para seguir soñando, necesita vencer a Ecuador y que Venezuela no gane. También podría servirle un empate, si los de Batista pierden, aunque el margen es ínfimo y depende de una combinación favorable de resultados.

Así está la tabla de posiciones

