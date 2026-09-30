Buen gesto: River se acercó a la familia de Ezequiel Cirigliano tras su nueva detención

La situación generó preocupación entre sus allegados y volvió a poner al exjugador de River en el centro de la escena por un episodio policial. Frente a este nuevo contexto, el club decidió acercarse a la familia y ofrecer colaboración desde el aspecto jurídico.

El antecedente de 2022 que también movilizó a River

No es la primera vez que River acompaña a Cirigliano y a sus familiares en una situación judicial. En 2022, el exmediocampista había sido detenido acusado de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, después de ingresar a una vivienda de Caseros y efectuar disparos con una pistola calibre 9 milímetros.

Sin embargo, aquella causa tuvo posteriormente otro desenlace: recuperó la libertad dos meses después por falta de mérito. En aquel momento, dirigentes del club de Núñez también habían tomado contacto con integrantes de su familia para ofrecer ayuda.

Tiempo después, el propio futbolista recordó aquella situación en una entrevista con Olé y reconoció su responsabilidad por llevar un arma. "Tenía un arma, pero no la usé contra nadie, contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que fue injusta la detención porque hice mal en portar un arma", había explicado Cirigliano.

Su regreso al fútbol después de aquel episodio

Tras recuperar la libertad, Cirigliano volvió a vincularse con el fútbol y tuvo un paso por el Senior de River, donde compartió cancha durante algunos meses con figuras históricas del club, entre ellas Ariel Ortega.

Más adelante buscó continuar su carrera profesional fuera del país y llegó al Stallion Laguna de Filipinas, equipo de la Primera División de ese país. Allí disputó once encuentros antes de regresar nuevamente a la Argentina.

El futbolista había explicado que una de las razones que lo llevaron a aceptar aquella experiencia fue la necesidad económica: "Se estaba quedando sin plata". Ahora, luego de una nueva detención y mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido en Tres de Febrero, la Banda Roja volvió a establecer contacto con su entorno.