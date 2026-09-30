Buen gesto: River se acercó a la familia de Ezequiel Cirigliano tras su nueva detención
El club de Núñez tomó contacto con el entorno del exmediocampista y ofreció asesoramiento legal mediante abogados vinculados a la institución.
River decidió ponerse nuevamente a disposición de Ezequiel Cirigliano y sus familiares después de la nueva detención que protagonizó el exfutbolista en Tres de Febrero. Según trascendió, desde la institución de Núñez se comunicaron con el entorno del exmediocampista para ofrecerle asesoramiento legal a través de abogados allegados al club.
El gesto del Millonario se produjo pocos días después de un episodio que volvió a involucrar a Cirigliano con la Justicia. El exjugador fue detenido luego de un procedimiento policial que se inició tras un confuso incidente en la vía pública y que terminó con una acusación por robo y atentado contra la autoridad.
De acuerdo con los informes conocidos sobre el caso, el exvolante habría tenido un altercado con una agente policial y presuntamente le habría quitado su arma reglamentaria. El episodio ocurrió en el partido de Tres de Febrero, cuando el exfutbolista regresaba de su trabajo.
River volvió a acompañar a Ezequiel Cirigliano y su familia
Según la información difundida sobre el caso, habría sufrido un brote mientras se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. El episodio se produjo después de que se cruzara con una posta de vigilancia ubicada en la zona de Villa Poneral.
Luego del incidente, el exmediocampista se habría dado a la fuga y posteriormente fue localizado en su domicilio. Allí se concretó su detención, en el marco de una causa que investiga las circunstancias del hecho y las acusaciones formuladas en su contra.
La situación generó preocupación entre sus allegados y volvió a poner al exjugador de River en el centro de la escena por un episodio policial. Frente a este nuevo contexto, el club decidió acercarse a la familia y ofrecer colaboración desde el aspecto jurídico.
El antecedente de 2022 que también movilizó a River
No es la primera vez que River acompaña a Cirigliano y a sus familiares en una situación judicial. En 2022, el exmediocampista había sido detenido acusado de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, después de ingresar a una vivienda de Caseros y efectuar disparos con una pistola calibre 9 milímetros.
Sin embargo, aquella causa tuvo posteriormente otro desenlace: recuperó la libertad dos meses después por falta de mérito. En aquel momento, dirigentes del club de Núñez también habían tomado contacto con integrantes de su familia para ofrecer ayuda.
Tiempo después, el propio futbolista recordó aquella situación en una entrevista con Olé y reconoció su responsabilidad por llevar un arma. "Tenía un arma, pero no la usé contra nadie, contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que fue injusta la detención porque hice mal en portar un arma", había explicado Cirigliano.
Su regreso al fútbol después de aquel episodio
Tras recuperar la libertad, Cirigliano volvió a vincularse con el fútbol y tuvo un paso por el Senior de River, donde compartió cancha durante algunos meses con figuras históricas del club, entre ellas Ariel Ortega.
Más adelante buscó continuar su carrera profesional fuera del país y llegó al Stallion Laguna de Filipinas, equipo de la Primera División de ese país. Allí disputó once encuentros antes de regresar nuevamente a la Argentina.
El futbolista había explicado que una de las razones que lo llevaron a aceptar aquella experiencia fue la necesidad económica: "Se estaba quedando sin plata". Ahora, luego de una nueva detención y mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido en Tres de Febrero, la Banda Roja volvió a establecer contacto con su entorno.
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