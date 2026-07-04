Cuánto cuesta y cómo viajar a Atlanta para presenciar Argentina vs. Egipto

Otra cuestión a tener en cuenta esa que la demanda mundialista disparó los precios de la hotelería, particularmente en Atlanta, entre las principales sedes estadounidenses, que registra una fuerte ocupación para los días previos al encuentro, especialmente en los alrededores del centro urbano, con precios que van desde US$100 la noche hasta los US$500 o más, dependiendo de las comodidades que se pretendan.

A los costos de traslado y alojamiento debe sumarse, obviamente, el de las entradas al Mercedes-Benz Stadium: en los sitios de reventa no oficiales, los tickets para ese partido se ofrecen entre US$1.795 y US$4.200, dependiendo la ubicación.

Es decir que, como mínimo, para presenciar el partido y pasar la noche en Atlanta habrá que disponer de un mínimo de US$3.000 por persona: a la última cotización, cerca de $455.000 al dólar oficial o unos $590.000 con tarjeta.