Cuánto cuesta y cómo viajar a Atlanta para presenciar Argentina vs. Egipto
Todo lo que hay que saber sobre un eventual viaje a Atlanta para presenciar el duelo por octavos del Mundial 2026: precios de vuelos, alojamientos y entradas.
El próximo martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), la Selección Argentina jugará contra Egipto el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Y para aquellos hinchas argentinos que dispongan del tiempo y el dinero vale la pena saber cuánto cuesta y cómo viajar a la capital del estado de Georgia para presenciar el evento mundialista que puede meter a La Scaloneta en cuartos, con un rival a definirse el mismo martes entre Colombia y Suiza.
La ruta más rápida para quienes parten desde Buenos Aires es el vuelo directo de Delta Air Lines entre Ezeiza (EZE) y Atlanta (ATL), que dura unas diez horas de duración que conecta con el principal centro de operaciones de la aerolínea estadounidense.
Pero considerando lo inminente del asunto y el presunto aumento de la demanda, los precios del vuelo pueden elevarse considerablemente. Por el momento, hay que hablar de poco más de US$1.600 por persona, ida y vuelta.
También están las combinaciones que incluyen vuelos con escalas operados por Aerolíneas Argentinas, LATAM, Copa Airlines, American Airlines, Avianca, Air Canada y Arajet, generalmente vía Lima, Panamá, Bogotá, Miami, Dallas o Toronto, con precios que van desde los US$1.000 hasta los US$1.500, también ida y vuelta. En estos casos, el tiempo de viaje es un factor determinante, ya que aumentan considerablemente.
Otra cuestión a tener en cuenta esa que la demanda mundialista disparó los precios de la hotelería, particularmente en Atlanta, entre las principales sedes estadounidenses, que registra una fuerte ocupación para los días previos al encuentro, especialmente en los alrededores del centro urbano, con precios que van desde US$100 la noche hasta los US$500 o más, dependiendo de las comodidades que se pretendan.
A los costos de traslado y alojamiento debe sumarse, obviamente, el de las entradas al Mercedes-Benz Stadium: en los sitios de reventa no oficiales, los tickets para ese partido se ofrecen entre US$1.795 y US$4.200, dependiendo la ubicación.
Es decir que, como mínimo, para presenciar el partido y pasar la noche en Atlanta habrá que disponer de un mínimo de US$3.000 por persona: a la última cotización, cerca de $455.000 al dólar oficial o unos $590.000 con tarjeta.
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