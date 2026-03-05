De capitán de River a la política: el exjugador que se sumó al armado de La Libertad Avanza

La carrera de Oscar Ahumada como futbolista profesional: jugó en River

Antes de dar este paso hacia la política, Ahumada tuvo una extensa trayectoria en el fútbol profesional. Surgido de las divisiones inferiores de River, debutó en primera división en 2002 y rápidamente se consolidó como una de las opciones en el mediocampo del equipo. Tras dos temporadas en el club de Núñez fue transferido al VfL Wolfsburg, de Alemania, aunque su experiencia en Europa fue breve.

En 2005 regresó al Millonario para iniciar su segunda etapa en el club, que se extendió hasta 2010. Durante esos años se transformó en un jugador habitual en el mediocampo y llegó a asumir la capitanía del equipo en distintos momentos, convirtiéndose en una referencia dentro del plantel.

oscar ahumada

La polémica frase de Ahumada sobre el "silencio atroz"

Sin embargo, su paso por el club también quedó marcado por una frase que generó una fuerte polémica entre los hinchas. El episodio ocurrió tras una eliminación frente a San Lorenzo en el estadio Monumental, en una serie que se jugó en medio de un clima de gran tensión. Aquel día, el equipo dirigido por Ramón Díaz perdía 2-0 pero logró empatar el partido pese a tener dos jugadores menos en el campo.

Después del encuentro, Ahumada cuestionó la reacción del público millonario y comparó el ambiente del estadio con lo que había vivido jugando en la cancha de Boca Juniors. En ese contexto utilizó una expresión que quedó grabada en la memoria del fútbol argentino: habló del “silencio atroz” que, según él, se había vivido en el estadio de River.

Aquellas palabras provocaron un fuerte malestar entre los hinchas y con el tiempo se transformaron en una frase recurrente en el folclore del fútbol. Durante años fue utilizada tanto por fanáticos rivales como por los propios simpatizantes para recordar uno de los episodios más polémicos de la carrera del mediocampista. Ahora, más de una década después de aquella etapa en el fútbol profesional, inicia un nuevo capítulo en su vida pública. Esta vez no será dentro de una cancha.