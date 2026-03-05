De capitán de River a la política: el exjugador que se sumó al armado de La Libertad Avanza
El exmediocampista del club de Núñez fue presentado como parte del espacio político que lidera Javier Milei. Su incorporación apunta a reforzar la estructura en Zárate.
El exfutbolista Oscar Ahumada vuelve a ocupar un lugar en la escena pública, aunque esta vez lejos de una cancha. El exmediocampista y excapitán de River fue anunciado oficialmente como parte del armado político de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Zárate, dentro de la provincia de Buenos Aires. El espacio responde al presidente Javier Milei y continúa ampliando su estructura territorial en distintos distritos del país.
La confirmación de su incorporación fue realizada por dirigentes del sector libertario durante una presentación pública en la que destacaron tanto la trayectoria deportiva del exjugador como su desarrollo empresarial en la región. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente del Senado bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora local del espacio y titular de ANSES en la ciudad, Daiana Hergert.
Desde el partido remarcaron que la llegada de Ahumada representa la incorporación de una figura reconocida del deporte argentino que ahora decidió involucrarse en la vida pública. La estrategia del espacio político apunta a sumar perfiles provenientes de diferentes ámbitos, con el objetivo de fortalecer su presencia en el territorio bonaerense.
El desembarco del exfutbolista se produce en un contexto político particular en Zárate. Actualmente el distrito es gobernado por el intendente Marcelo Matzkin, dirigente del PRO cercano a Cristian Ritondo. La relación entre ese sector y LLA ha atravesado momentos de cercanía y también etapas de tensión, en medio de las reconfiguraciones políticas que atraviesa la provincia de Buenos Aires.
Con este movimiento, el espacio libertario busca consolidar su armado local en una ciudad considerada estratégica dentro del mapa político bonaerense. La presencia de Ahumada podría aportar visibilidad y reconocimiento a la estructura partidaria, algo que suele ser valorado en la construcción política territorial.
La carrera de Oscar Ahumada como futbolista profesional: jugó en River
Antes de dar este paso hacia la política, Ahumada tuvo una extensa trayectoria en el fútbol profesional. Surgido de las divisiones inferiores de River, debutó en primera división en 2002 y rápidamente se consolidó como una de las opciones en el mediocampo del equipo. Tras dos temporadas en el club de Núñez fue transferido al VfL Wolfsburg, de Alemania, aunque su experiencia en Europa fue breve.
En 2005 regresó al Millonario para iniciar su segunda etapa en el club, que se extendió hasta 2010. Durante esos años se transformó en un jugador habitual en el mediocampo y llegó a asumir la capitanía del equipo en distintos momentos, convirtiéndose en una referencia dentro del plantel.
La polémica frase de Ahumada sobre el "silencio atroz"
Sin embargo, su paso por el club también quedó marcado por una frase que generó una fuerte polémica entre los hinchas. El episodio ocurrió tras una eliminación frente a San Lorenzo en el estadio Monumental, en una serie que se jugó en medio de un clima de gran tensión. Aquel día, el equipo dirigido por Ramón Díaz perdía 2-0 pero logró empatar el partido pese a tener dos jugadores menos en el campo.
Después del encuentro, Ahumada cuestionó la reacción del público millonario y comparó el ambiente del estadio con lo que había vivido jugando en la cancha de Boca Juniors. En ese contexto utilizó una expresión que quedó grabada en la memoria del fútbol argentino: habló del “silencio atroz” que, según él, se había vivido en el estadio de River.
Aquellas palabras provocaron un fuerte malestar entre los hinchas y con el tiempo se transformaron en una frase recurrente en el folclore del fútbol. Durante años fue utilizada tanto por fanáticos rivales como por los propios simpatizantes para recordar uno de los episodios más polémicos de la carrera del mediocampista. Ahora, más de una década después de aquella etapa en el fútbol profesional, inicia un nuevo capítulo en su vida pública. Esta vez no será dentro de una cancha.
