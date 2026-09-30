La crítica de David Trezeguet a Marcelo Gallardo por su salida de River: "No fue muy claro conmigo"

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Trezeguet se rindió a los pies de Marcelo Gallardo. De un prócer a otro pic.twitter.com/luqoUEUzBj — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 27, 2026

En aquel ciclo en el fútbol francés, el estratega argentino fue elegido el mejor jugador del certamen, mientras que el ariete anotó más de 20 goles. “Lo de Marcelo era extraordinario, era un jugador de Real Madrid y de Selección. Tenía personalidad y carácter”, elogió quien hoy se desempeña como embajador de la institución millonaria en el mundo.

Tras aquel frío cruce en Núñez, Trezeguet emigró al Pune City de India para disputar sus últimos seis meses como profesional, mientras que el ciclo de Gallardo en el club inició de manera dorada conquistando la Copa Sudamericana 2014.