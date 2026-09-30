La crítica de David Trezeguet a Marcelo Gallardo por su salida de River: "No fue muy claro conmigo"
El campeón del mundo recordó el momento en que el Muñeco le comunicó que no lo tendría en cuenta en 2014, lo que aceleró el final de su carrera tras su histórico paso por el club.
David Trezeguet dejó una huella imborrable en el hincha de River. Su llegada en el momento más crítico de la historia del club, su aporte fundamental para lograr el ascenso a Primera División en 2012 y su jerarquía internacional lo convirtieron en un referente absoluto del ciclo del regreso. Sin embargo, su historia en Núñez no tuvo el final soñado y el exdelantero francoargentino rompió el silencio para recordar la conversación con Marcelo Gallardo que determinó su partida definitiva de la institución.
Luego de haber jugado a préstamo en Newell's debido a que Ramón Díaz no lo consideraba prioritario por una persistente tendinitis, el campeón del mundo con Francia en 1998 regresó al Millonario a mediados de 2014 con 36 años y la clara ilusión de colgar los botines vistiendo la camiseta de la Banda. No obstante, se encontró con la reciente asunción del Muñeco como director técnico, quien decidió no incluirlo en su proyecto futbolístico.
En diálogo con La Página Millonaria, el atacante expresó su decepción con la forma en que el entrenador le manejó la situación. "Yo no necesité nunca que me regalen nada. Me tengo que entrenar, merecer y ganar el puesto", sostuvo, para luego ser contundente respecto al cara a cara con el DT: “Marcelo no fue muy claro conmigo“.
IMPORTANTE: Marcelo Gallardo comenzó con derrota en su debut con la Selección de Ecuador
David Trezeguet, Marcelo Gallardo y su historial de River a Mónaco
La sincera declaración sorprendió debido a la historia compartida que unía a ambos protagonistas. Trezeguet y Gallardo habían integrado un recordado plantel en el Mónaco durante la temporada 1999/2000, donde se consagraron campeones de la Ligue 1 con una contundencia arrolladora. De hecho, pese a compartir vestuario con leyendas de la talla de Zinedine Zidane o Alessandro Del Piero, David no dudo al señalar que "el mejor 10 con el que jugué fue Gallardo".
En aquel ciclo en el fútbol francés, el estratega argentino fue elegido el mejor jugador del certamen, mientras que el ariete anotó más de 20 goles. “Lo de Marcelo era extraordinario, era un jugador de Real Madrid y de Selección. Tenía personalidad y carácter”, elogió quien hoy se desempeña como embajador de la institución millonaria en el mundo.
Tras aquel frío cruce en Núñez, Trezeguet emigró al Pune City de India para disputar sus últimos seis meses como profesional, mientras que el ciclo de Gallardo en el club inició de manera dorada conquistando la Copa Sudamericana 2014.
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